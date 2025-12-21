港鐵舉行大型聯合演習，港鐵代表 向將軍澳區「社區聯合應變組」及相關政府部門代表介紹調景嶺站港鐵免費接駁巴士的新安排，港鐵公司副總監—車務營運及本地鐵路李婉玲（圖 二左）在場視察新安排的運作。

港鐵公司昨天(20日)凌晨於將軍澳舉行大型聯合演習，夥拍西貢民政事務處、關愛隊、運輸署、警務處及消防處的將軍澳區「社區聯合應變組」，加上機電工程署模擬事故應變。這次演習亦有超過一千名港鐵員工、親友及社區夥伴參與。演習過程除了涵蓋修復及應變外，公司亦啟動了新成立的「社區聯合應變組」協調機制，凝聚社區支援，並與相關部門及地區人士演練加強協調路面交通及其他配套措施。

這次演習亦特別測試新設於翠嶺路的免費接駁巴士站，便利乘客往返調景嶺及康城站，以分流現時調景嶺站公共運輸交匯處的排隊客流；調景嶺站外亦增加標示及排隊欄杆，方便乘客乘搭免費接駁巴士綫往不同的目的地；而新設立的「社區聯合應變組資訊站」，則方便港鐵及關愛隊人員向乘客提供協助等。

李婉玲：熟習相關部署 為突發情況做好準備

港鐵公司副總監—車務營運及本地鐵路李婉玲表示，是次演習聚焦與社區的聯繫，港鐵透過與將軍澳區社區聯合應變組的協作，在有需要時可動員地區力量。演習讓港鐵熟習相關部署，為突發情況做好準備，為乘客及居民提供更適切的支援。

廣告 廣告

港鐵每年均會與相關緊急服務部門舉行超過10次聯合演習，旨在加強處理突發情況時的溝通、協作和應變能力。港鐵亦會不時檢視各應變程序，並按需要持續作出改進，確保應變程序有效順暢。

原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/港鐵大型聯合演習-加強與跨部門及社區協作與應變/629953?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral