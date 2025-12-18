港鐵大部分鐵路線平安夜除夕通宵行駛 羅湖過境列車除夕延長服務時間

【Now新聞台】港鐵大部分鐵路線以及部分輕鐵線平安夜及除夕通宵行駛，而東鐵綫來往羅湖的過境列車亦會在除夕相應延長服務時間。

港鐵指，特區政府與深圳市政府已商討延長除夕關口開放時間，並上報國家口岸部門審批，當晚往來羅湖站的過境列車會相應延長服務時間，但東鐵來往落馬洲站的列車維持原有服務。

另為方便乘客出行，港鐵周五起至下月四日加強東鐵綫、港島綫、迪士尼綫及高鐵來往福田站的列車服務；機鐵下周一至三提早開出頭班車，並會在個別日子延後尾班車開出時間。

#要聞