港鐵屯門站列車昨午突冒煙 議員稱初步調查涉潤滑油洩漏

港鐵一列屯馬綫列車昨日(28日)傍晚在屯門站上落客期間，車底突然冒煙，大批消防員到場拖喉戒備，約300名乘客由車站職員協助疏散。有議員引述港鐵高層表示，初步調查顯示是潤滑油洩漏，因車底機件操作高溫而引致冒煙，呼籲盡快查出源頭問題，公布未來預防方案，避免事故再次發生。

議員田北辰今日(29日)在社交平台表示，據港鐵高層向他透露，初步事故查明是潤滑油洩漏，因車底機件操作高溫而引致冒煙。他提到，若列車在行駛期間突然冒煙，一定會引起乘客恐慌，乘客或拉動車廂內的緊急煞車掣，及後港鐵很大機會安排乘客沿路軌疏散，或造成危險及不便。他指出，雖類似事故已一段時間未有發生，但強調港鐵必須徹查，並盡快公布未來預防方案，避免情況發生。

港鐵昨日表示，昨午約5時許，一列屯馬綫列車在屯門站2號月台上落客期間，初步懷疑有列車組件故障，產生白色氣霧。為審慎起見，車務控制中心安排列車回廠檢查及跟進調查。處理事件期間，消防人員曾到場調查，確認列車沒有冒煙及火光。

