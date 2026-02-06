港鐵屯馬綫列車「尿袋」冒煙 車上 400 乘客於荃灣西站疏散｜Yahoo

擔任政制及內地事務局局長近 6 年的曾國衞因為健康問題宣布辭職，上周二（1 月 27 日）獲國務院免職。曾國衞任內除了處理多場「完善」後選舉外，亦被指跟一次「特別任務」有關：國際調查記者同盟（ICIJ）去年曾經披露，國際刑警組織（INTERPOL）的通緝機制已經被中國當局濫用；ICIJ 更指阿里巴巴創辦人馬雲、以至曾國衞都有份協助游說「紅色通緝令」（Red Notice）人士歸國，對象涉及內地藝人趙薇前夫黃有龍。ICIJ 在報道並引述法庭文件指，黃有龍被游說回國的原因跟紅色通緝令內容無關，旨在期望他能夠為前公安部副部長孫力軍的貪腐案件作供。

Yahoo新聞 ・ 1 天前