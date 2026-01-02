港鐵新任行政總裁楊美珍履新 將重點推進6個已落實新鐵路項目

港鐵新任行政總裁楊美珍履新，她表示明白市民需要高效和具質素的鐵路服務，港鐵會與時並進。另外，未來另一重點工作是推進6個已落實的新鐵路項目。

楊美珍今早在港鐵總部見記者，表示對出任新崗位感到榮幸，明白責任重大，未來會帶領團隊為市民服務。重點工作是推動6個已落實的新鐵路項目，分別是北環綫、屯門南延綫、屯馬綫洪水橋站、東鐵綫古洞站、小蠔灣站及東涌綫延綫。

2027至34年有20個新車站

不計及北環綫第二部份，其他項目工程投資額已達1,400億元，楊美珍指工程和財務管理將是工作重點，亦會專注於建設高峰期的現金流。她期望這些項目逐一落成，由2027至2034年間為香港帶來20個新車站。有關公司財政，楊美珍指港鐵去年推出不同措施應付現金流需要，相關措施亦見效，未來會持續推進有關方法。

