港鐵旺角東站工業意外 4裝修工疑吸一氧化碳暈倒送院

港鐵旺角東站有工人懷疑吸入化學氣體，6人不適，當中4人須送院，送院時清醒。

警方於昨午2時許接報，指6人在站內更衣室進行翻新工程，期間開動一部燃燒電油的發電機以噴石漿，期間疑因室內空間小、通風差，積聚的一氧化碳愈來愈多，工人吸入後感頭暈，車站職員即時報警求助。警方將案件列作「工業意外—有人受傷」處理。

勞聯職業安全健康推廣委員會及香港鐵路總工會對事件深表關注，呼籲施工前必須做足風險評估及監測等預防措施。該會指，一氧化碳無色、無味、無嗅，但極具毒性，一旦吸入有機會導致心臟、大腦等重要器官缺氧，數分鐘內足以令人失去知覺甚至死亡。若工作要在室內或密閉空間使用燃油設備(如發電機、熱風機等)，必須確保通風充足，並安排定期監測空氣中一氧化碳濃度；僱主須於員工入職時提供訓練。

港鐵表示，工人施工期間有配戴保護裝置，現場亦有臨時抽風系統，已經暫停相關工程，以配合政府調查。

