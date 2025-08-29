港鐵東涌東站工地疑用冒牌磚 德國貨變國產貨 議員：如涉報告造假須追究｜Yahoo

【Yahoo 新聞報道】港鐵東涌綫延綫東涌東站地盤被揭發使用冒牌牆磚，港鐵原本訂購德國品牌 Xella 旗下的「YTong」牆磚，但現時在地盤內的牆磚則來自內地品牌「Beijing YiTong」。立法會交通事務委員會主席陳恒鑌今早（29 日）在電台節目表示，工地在使用牆磚前會收到「物料檢驗報告」，目前要視乎報告內寫上的牆磚品牌是來自德國還是內地，以判斷職員是否「睇漏眼」，還是涉嚴重造假及使用虛假文件。如果屬後者，需要追究責任。

陳恒鑌：核對物料能力不足

陳恒鑌在港台節目《千禧年代》表示，內地品牌和德國品牌牆磚的價格可能有明顯分別，提供了誤導的誘因，讓個別人士供應近似名稱的牆磚到工地。陳指牆磚使用前要有人核對貨物，「點解會睇唔到呢？文件上面嘅資料又係咪正確呢？」他指雖然事件不涉及主力牆，但已經要檢視在招標過程中持份者是否有足夠的核對能力。

陳恒鑌說，港鐵要求使用的「YTong」牆磚，廠商應該會為他們的產品提供報告。至於採購好牆磚後，也需要取得「物料檢驗報告」，證實材料可以使用。如沒有提交物料檢驗報告，或者提交「假報告」，或者真報告但被換上冒牌磚都是 3 種截然不同的情況，目前需要搞清楚，但他相信總承建商，以及工地人員都在事件上有責任。

採購公司未回應有否冒充牆磚

《明報》周二報道，Xella 獨家代理「捷威建材」曾經多次致函及致電港鐵，指工程使用磚材是假貨。陳恒鑌說，相關消息早在 6 月已經傳出，但地盤一直沒有行動，結果要供應商爆出事件，「如果供應商不可以揭發這件事，大家都可能糊里糊塗，用了這些冒牌磚都不定，所以這件事都是真的有個漏洞。」

今次為港鐵東涌東站工程採購磚塊的公司為「堡柏建設（香港）有限公司」，公司同時是工程分判商，董事名為向展飛。曾經有記者到堡柏的觀塘辦公室查詢，被問到是否向港鐵供應「Beijing YiTong」冒牌貨，是否在過程當中有冒充，應門的男子「阿飛」表示不便回應。