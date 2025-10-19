三號風球至少維持至周二下午 6 時
港鐵灣仔站有人蓄意干擾列車車門 16歲非華裔男童同日晚上被捕
港鐵港島綫灣仔站發生刑事毀壞案。一名少年周六涉嫌在列車關門時刻意以手干擾車門運作，導致列車無法正常關閉，最終需在銅鑼灣站安排乘客疏散並調回車廠檢查。警方周日表示，案發當日接報後翻查閉路電視片段及深入調查，同日晚上在紅磡區拘捕一名16歲非華裔男童，涉嫌「刑事毀壞」，他現正被扣留調查。
機電工程署：已要求作進一步調查
機電工程署表示，已要求港鐵公司就該事故作進一步調查，並提交詳細報告。署方表示，接獲港鐵公司通報事故後，已即時派員到場調查。涉事列車已即時停止載客服務，並駛回車廠作全面檢查，事件仍在調查中。而港鐵公司亦已完成檢查全線同款列車，確保列車運作正常。
涉事列車所有乘客須下車
事發於周六下午3時許，港鐵職員報警指，一列往柴灣方向的列車在灣仔站月台完成上落客後，當車門準備關上之際，有乘客涉嫌蓄意干擾以致車門未能關上，列車駛至銅鑼灣站後，港鐵安排所有乘客下車，再將列車送返車廠進行全面檢查。
警方翻查閉路電視片段後，將案件列作「刑事毀壞」，交由東區警區刑事調查隊跟進，追緝涉事南亞裔男童，他當時短髮，戴黑框眼鏡，身穿啡色上衣、卡其色褲及白色鞋，背黑色書包。港鐵周六表示，公司已就事件報警，指該行為嚴重危害行車及乘客安全，予以強烈譴責，並會嚴正跟進。涉事列車已調回車廠作全面及詳細檢查，港鐵強調將全力配合警方調查，確保列車及相關設施運作安全。
▼2026年公眾假期請假攻略▼
原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/港鐵灣仔站有人蓄意干擾列車車門-16歲非華裔男童同日晚上被捕/609879?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral
其他人也在看
16 歲印度裔少年涉「刑事毀壞」被捕 疑於灣仔站阻礙列車關門︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】一名 16 歲印度裔少年昨日（18 日）下午於港鐵灣仔站涉嫌以手阻礙列車關門，令車門未能如常運作，據報最終被警方以「刑事毀壞」罪名拘捕。Yahoo新聞 ・ 1 天前
兩名共同業主不遵從清拆令 遭判罰款逾13萬元
【on.cc東網專訊】兩名共同業主由於不遵從根據《建築物條例》（第123章）發出的清拆令，上周五（17日）在屯門裁判法院被定罪及判罰款合共136,800港元，當中76,800港元屬就罪行持續的日數所判的罰款。on.cc 東網 ・ 8 小時前
美國男子冤獄 43 年終獲平反 出獄即遭移民局拘留 或被遣返嬰兒時已離開的印度︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】在美國被錯判入獄逾 43 年的蘇布（Subramanyam "Subu" Vedam）近日雖被撤銷謀殺罪名，終於獲得平反，但尚未迎來自由的懷抱，卻再度被美國移民及海關執法局（ICE）拘留，面臨被遣返到自嬰兒時期便離開的印度。Yahoo新聞 ・ 1 天前
網上熱話｜外國遊客爬大阪城石垣！損毀文化財產，最高罰30萬日圓罰款或5年以下徒刑
日本大阪的萬博剛落幕，當時吸引大量日本國內外遊客遊大阪，不少人都到地標的大阪城，然而，近日一段外籍遊客攀爬石垣的影片在社交平台上瘋傳，這些不當行為不僅引發日本民眾的強烈不滿，也再次喚起社會對文化財保護的關注！Yahoo 旅遊 ・ 12 小時前
颱風樺加沙｜柴灣墮海家庭母子出院 警方：正調查 未有人被捕
上月超強颱風樺加沙襲港期間，柴灣一家四口觀浪，有3人墮海，包括一名40歲甄姓父親、38歲李姓母親、及一名5歲男童；其中父親於上月26日出院，而一度情況危殆的母子亦於今日(19日)出院。警方表示正調查有關事件，暫時未有人被捕。 警方在上月底展開執法行動，拘捕兩名持香港身份證的外籍女子，分別36歲及32歲，涉嫌在風暴am730 ・ 23 小時前
楊振寧離世︱遺孀翁帆撰文：有他多年的陪伴，我何其有幸︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】諾貝爾物理學獎得主、著名物理學家楊振寧昨在北京逝世，享年 103 歲。楊振寧遺孀翁帆今日（19 日）以《他交出一份滿意的答案卷》為題發悼文，深情追憶亡夫的一生。Yahoo新聞 ・ 1 天前
中環華懋大廈三級火4傷者仍留醫 23歲男傷者由危殆轉為嚴重
中環華懋大廈周六發生三級火，火勢在5個小時後已被救熄，但大廈和旁邊一段砵典乍街仍未解封。涉事大廈外牆事後熏黑、玻璃窗爆裂，牆身批盪剝落，燒焦的棚架竹枝、玻璃碎片等散落一地。火警中受傷的4名傷者正繼續留醫，其中兩人情況危殆。多名消防員今日繼續在場調查，部分進入大廈單位了解，亦有消防登上大廈外圍觀察和調查，屋宇署亦派員到場am730 ・ 22 小時前
機場貨機衝落海｜貨機降落衝出跑道 巡邏車被撞落海司機乘客不治 4機組人送院（有片／持續更新）
香港國際機場發生致命航空事故。今日（20日）凌晨3時53分，一班從杜拜來港阿聯酋航空貨機，於機場北跑道降落時疑衝出跑道，與一輛在跑道巡邏車相撞，貨機滑出跑道墮海，機頭擱在岸邊，一半機身擱在海面上，機尾不知所蹤，巡邏車亦連人帶車被撞落海，車上兩人一度失蹤。警方和救援人員接報後趕至現場，飛行服務隊直升機奉召到場，於跑道上空am730 ・ 10 小時前
中環華懋大廈三級火 消防顧問稱不排除由煙頭引致(何泳薇報道)
【Now新聞台】中環華懋大廈三級火，四名傷者仍然留醫，其中兩人危殆，有屋宇署人員到場檢查棚架情況。有消防顧問估計，今次火警在大廈外的低位首先起火，不排除由煙頭引致。 三級火被救熄，不過華懋大廈連同旁邊的一段砵典乍街仍未解封，馬路留下大堆燒毀的竹枝，涉事的環保斗及貨車亦未移走。消防翻開當中的雜物，看看有沒有可疑的地方。而大廈牆身就有批盪剝落，多組分體式冷氣機嚴重受損，部分被火燒過的棚架搖搖欲墜，屋宇署人員及工程承建商到場，在大廈內外檢查狀況。在地下的快餐店受事故影響無法營業，職員忙於清理灰塵。快餐店職員：「我都只是過來看看發生了甚麼事。檢查冷氣的，但現在暫時都未知道甚麼情況。」大廈旁邊的天橋升降機在封鎖線範圍內，所以暫停運作，市民上落只能走樓梯。這場火警在周六下午四時許發生，火勢一度非常猛烈，整幅棚架陷入火海，部分爆開竹枝碎片飛至兩條街以外，消防在短時間之內將火警升為三級。消防顧問梁錦得：「估計起火火頭應該在較低位，兩、三個原因，當然要看維修工程有沒有人在外牆燒焊，導致有『火屎』，但較大的機會是下面有人吸煙，棄置了一些煙頭在環保斗當中，從環保斗一直蔓延上去，尤其棚架外面帆布是塑料，不只是now.com 新聞 ・ 1 天前
楊耀松長子：恒生私有化屬多贏 家族持股逾半世紀 嫌「搵食」瓣數少轉型慢
有「工廈大王」之稱的楊耀松及其家族，持有恒生銀行（0011.HK）股份逾半個世紀，其長子楊國佳繼承父親投資後，亦一直視恒生為長線收息股，從沒減持。對於滙控（0005.HK）斥資千億元擬私有化恒生，楊國佳接受本報訪問時表示滿意作價，並會支持建議，認為此舉是多贏方案，又坦言恒生多年來主力「靠磚頭（物業抵押）做工商企業放貸，搵食瓣數唔夠多，轉型亦唔夠快」，私有化交易反映了「香港商業房地產神話熄滅」的結果。信報財經新聞 ・ 18 小時前
70歲婆婆與27隻被棄老弱貓狗相依為命 被地政指寮屋僭建勒令拆遷 盼政府網開一面
【動物專訊】許多動物因年老、或生病慘被冷血無情的主人遺棄山頭。愛護動物、70歲的英姐30多年來不斷拯救被棄山頭的老弱傷病貓狗，收留他們於荃灣山上的寮屋相依為命。無奈最近她卻收到地政總署的信件，指有人投訴她僭建，勒令清拆其寮屋及取消其寮屋居住權，令英姐與27隻貓狗苦無去路，非常徬徨。英姐正向義工及各界求助，盼望政府網開一面，好讓他和那些身世悲慘的動物可以平安渡過餘生，盼即使要求她們遷走，也給予多點時間。本報正向地政總署查詢有關個案。 70多歲的英姐以前在醫護界工作，一向愛動物的她，救狗多年，自1990年代已經開始救狗，「當時經常餵流浪狗，又救受傷的狗，後來退了休，我親戚讓我住現時的寮屋，因為有了地方，便救更多的狗。」 她現時有23隻狗和3隻貓，這些動物均身世可憐，有因病被人遺棄山頭、亦有動物是因原主人以無力照顧而遺棄，亦有些動物是暫托後因沒人問津而被英姐收養了，亦有些狗狗是英姐救回來，她憶述有狗狗是全新生滿蛆蟲，在垃圾堆中覓食，非常可憐。 在狗狗當中，大部份都是老弱殘兵，最老的已有10多歲，年紀最小則是她2023年救起的狗BB。她坦言，這些狗狗均以難以找到領養，她亦不忍心這些動物孤苦伶仃香港動物報 ・ 1 天前
深旺道行人天橋縱火後逃去 警追緝40歲縱火男
警方今日(19日)下午3時許接獲報案，指大角咀深旺道8號一處行人天橋有人懷疑燃紙張及樹葉，途人隨即將火救熄，事件中無人受傷。人員接報到場，經初步調查，相信起火原因有可疑，案件列作縱火，暫未有人被捕。 警方正追緝一名年約40歲男子，身高約1.7米，瘦身材，身穿灰色短袖上衣及牛仔褲。am730 ・ 23 小時前
愛潑斯坦性侵案︱安德魯王子被指曾指示警員抹黑朱弗雷 倫敦警方展開調查︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】英國安德魯王子（Prince Andrew）剛於上周宣布放棄使用約克公爵及其他剩餘王室頭銜，但他捲入的新指控再度引起關注。有報道指，安德魯早於 2011 年曾要求隨身警員，查找性侵指控者朱弗雷（Virginia Giuffre）的背景資料，企圖抹黑這名指控他性侵的女子。倫敦警方證實，現正「積極調查」有關報道。Yahoo新聞 ・ 1 小時前
藍田聖保祿中學男教師涉約女學生酒店「傾心事」 被指要求發生關係 教育局促校方嚴肅跟進｜Yahoo
有自稱藍田聖保祿中學學生在網上申訴，指該校一名男教師以「想傾心事」為由相約去酒店，並要求與該名女學生發生關係。教育局回覆《Yahoo 新聞》稱非常關注事件，並已即時聯絡學校，要求學校嚴肅跟進及向教育局交代事件。Yahoo新聞 ・ 8 小時前
趙露思《許我耀眼》「打人包」爆紅原來是這款！3款趙露思同款VERSACE手袋掀起搶購潮
趙露思近日因為《許我耀眼》人氣相當火紅，劇內的造型也是焦點。《許我耀眼》裡面，趙露思50款造型好像在上演時裝騷，有知性女生造型，又有「千金」氣質裙裝，當中一款「打人包」更成為搶購單品，原來是來自Versace的設計。作為Versace代言人的趙露思，還在劇裡帶了什麼貨呢？一起來看！Yahoo Style HK ・ 13 小時前
中環華懋大廈仍未解封 屋宇署及棚架工程承建商到場協助調查
【Now新聞台】中環華懋大廈昨日的棚架三級火，四名傷者仍然留醫，其中兩人危殆，消防已經成立專隊調查起火原因。 華懋大廈連同旁邊的一段砵典乍街仍未解封，馬路留下大堆燒毀的竹棚、玻璃碎及雜物，涉事的環保斗及貨車亦未移走。大廈外牆有批盪剝落，多組分體式冷氣機嚴重受損，大廈地下的快餐店無法營業。消防在附近一帶戒備，禁止路人走近。屋宇署人員及棚架工程承建商到場，協助警方調查。這場三級火在昨日下午四時許發生，至晚上九時許被救熄。火警期間有四人不適送院，其中23歲及55歲的男傷者情況危殆，在深切治療部留醫。#要聞now.com 新聞 ・ 1 天前
楊振寧遺孀翁帆：他交出一份滿意的答卷
享譽世界的物理學家、諾貝爾物理學獎獲得者，中國科學院院士，清華大學教授、清華大學高等研究院名譽院長楊振寧先生，因病醫治無效，於 2025 年 10 月 18 日在北京逝世，享年 103 歲。鉅亨網 ・ 16 小時前
網戀騙案十日逾40宗 八旬婦情陷「軍人」痛失逾500萬
警方「守網者」社交平台公布，過去十天，警方接獲逾40宗網上情緣騙案，總損失接近4,000萬港元。當中逾四成受害人為55歲或以上人士，損失金額超過2,400萬。AASTOCKS ・ 8 小時前
【中環解密】廣州農商行索回員工3年過節費
近日多名廣州農商行的員工在社交平台發文稱，該行要求員工退回2022年至今的過節費。退款將分階段執行，每人合計接近1.4萬元（人民幣．下同），首期需繳納2500元，剩餘部分將從之後的工資扣除。信報財經新聞 ・ 18 小時前
澳門有賭場出現「莊閒黨」 司警拘捕三名涉案內地男女騙徒
據《澳門日報》報道，近日澳門有賭場出現「莊閒黨」騙徒，犯案手法以假扮協助賭客投注百家樂，伺機「交叉手」詐騙賭客籌碼。澳門司警針對上述犯罪立即展開調查，於本月16日下午，在一家賭場拘捕三名涉案內地男女「莊閒黨」騙徒，檢獲三部手機及7.7萬港元籌碼懷疑騙款及證物。司警跟進調查。 被捕三人包括2女1男，司警落案控以詐騙罪。案件上周五(10月17日)下午移送檢察院偵辦。 澳門賭場近日發生涉及「交叉手」的詐騙案，騙徒以團伙式犯案，首先在賭場尋找目標賭客博取信任，再伺機向賭客指可協助投注百家樂，當收取賭客的籌碼後假裝投注，同一時間同伙會以身體遮擋賭客視線，讓假裝協助投注的同伙將賭客的籌碼據為己有。司警針對上述罪案到一賭場調查時，發現可疑舉動，從旁監視後截查四人。(wl/u) ~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 11 小時前