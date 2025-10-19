港鐵灣仔站有人蓄意干擾列車車門 16歲非華裔男童同日晚上被捕

港鐵港島綫灣仔站發生刑事毀壞案。一名少年涉嫌在列車關門時刻意以手干擾車門運作，導致列車無法正常關閉，最終需在銅鑼灣站安排乘客疏散並調回車廠檢查。 (資料圖片/Threads)

港鐵港島綫灣仔站發生刑事毀壞案。一名少年周六涉嫌在列車關門時刻意以手干擾車門運作，導致列車無法正常關閉，最終需在銅鑼灣站安排乘客疏散並調回車廠檢查。警方周日表示，案發當日接報後翻查閉路電視片段及深入調查，同日晚上在紅磡區拘捕一名16歲非華裔男童，涉嫌「刑事毀壞」，他現正被扣留調查。

機電工程署：已要求作進一步調查

機電工程署表示，已要求港鐵公司就該事故作進一步調查，並提交詳細報告。署方表示，接獲港鐵公司通報事故後，已即時派員到場調查。涉事列車已即時停止載客服務，並駛回車廠作全面檢查，事件仍在調查中。而港鐵公司亦已完成檢查全線同款列車，確保列車運作正常。



涉事列車所有乘客須下車

事發於周六下午3時許，港鐵職員報警指，一列往柴灣方向的列車在灣仔站月台完成上落客後，當車門準備關上之際，有乘客涉嫌蓄意干擾以致車門未能關上，列車駛至銅鑼灣站後，港鐵安排所有乘客下車，再將列車送返車廠進行全面檢查。

警方翻查閉路電視片段後，將案件列作「刑事毀壞」，交由東區警區刑事調查隊跟進，追緝涉事南亞裔男童，他當時短髮，戴黑框眼鏡，身穿啡色上衣、卡其色褲及白色鞋，背黑色書包。港鐵周六表示，公司已就事件報警，指該行為嚴重危害行車及乘客安全，予以強烈譴責，並會嚴正跟進。涉事列車已調回車廠作全面及詳細檢查，港鐵強調將全力配合警方調查，確保列車及相關設施運作安全。

