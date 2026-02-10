港鐵灣仔站附近阻礙路軌物件已被移除 港島綫列車服務逐步回復正常

【Now新聞台】港鐵表示，灣仔站附近阻礙路軌物件已移除，港島綫列車服務逐步回復正常。

在灣仔站往堅尼地城月台，有工程人員在車尾位置搶修，移除阻礙路軌的物件。而在北角站往上環的月台，有乘客等車期間才知道服務暫停，不少轉綫的乘客決定離站，出閘位塞滿人，出閘不扣減車費。

港鐵指，港島綫上環至鰂魚涌站列車服務一度暫停，來往堅尼地城至上環及來往鰂魚涌至柴灣站，行車時間亦一度較長。

#要聞