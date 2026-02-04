港鐵站重現樓梯底鐘錶維修舖、傳統理髮店 蓋印明信片延續「香港故事」︱Yahoo

【Yahoo新聞報道】繼去年在香港站與南昌站分別設立「中環戲院」及「南昌士多」後，「香港故事」系列企劃進入第二階段，擴展至西營盤站及筲箕灣站等具深厚歷史底蘊的老區。當中在筲箕灣站的「筲箕灣鐘錶」就還原唐樓樓梯底的鐘錶維修舖，讓乘客來一場跨越筲箕灣的時空約會。

「筲箕灣鐘錶」登陸筲箕灣站。

特有的景觀 舊物的情懷

筲箕灣作為發展悠久的老區，其唐樓建築與街坊鄰里的連結構成了特有的城市景觀。在這次「筲箕灣鐘錶」的主題場景中，特別強調鐘錶維修業在舊日社區的地位。在舊物會被細心修補、凡事講究耐用的年代，街角的鐘錶舖為街坊修修補補，相當重要。

廣告 廣告

本地收藏家「舊物管理員Slash@世界仔」提供多個經典機械掛鐘展出。

時光守護者 回溯工藝變遷

場景為還原這份「時光守護者」的質感，邀請本地收藏家「舊物管理員Slash@世界仔」提供多個經典機械掛鐘展出。這些展品在車站一隅，每一下滴答聲象徵香港鐘錶工藝的變遷。為了讓這份懷舊情懷與參觀者產生更直接的互動，展內設置自助售賣機，提供一套共十一款以「香港故事」為主題的插畫明信片（20元兩張）。這系列插畫將鐵路元素與本土生活場景結合，當中更包括了不少鐵路迷及老街坊熟悉的「黃頭」第一代電氣化火車設計。

展內設置明信片自助售賣機及特色鐵路主題紀念幣機。

「香港故事」為主題的插畫明信片及特色鐵路主題紀念幣。

印章呼應鐵路發展 獨特鐵路主題紀念幣機

現場更設置了即場蓋印區域，市民購買明信片後，可以走進掛鐘陣下的專屬位置，親手蓋上一套四款專屬印章。這組印章的設計與香港鐵路發展史相呼應，讓參與者在蓋印的過程中，彷彿完成了一場與與鐵路發展的對話。除明信片外，現場亦有特色鐵路主題紀念幣機，市民可以壓製出印有獨特鐵路圖案幣。

乘客可親手蓋上一套四款專屬印章。

印章設計與香港鐵路發展史相呼應。

當年街角的鐘錶舖為街坊修修補補，相當重要。

老字號品牌進駐多站 探索老香港

「香港故事」系列企劃旨在讓乘客在不同車站體驗昔日香港，除了筲箕灣站，西營盤站的傳統理髮店主題展覽聚焦於傳統理髮文化，透過招牌紅白藍旋轉燈筒與舊式男女賓理髮椅，再現舊年代理髮氛圍，與筲箕灣站的鐘錶舖共同勾勒香港舊式行業的版圖。與此同時，早前已開展的香港站「中環戲院」及南昌站的「南昌士多」，亦會繼續重現早期戲院大堂及昔日社區童玩與零食的情懷。港鐵亦正計劃延續「香港故事」的懷舊情懷，將香港老字號品牌以另類形式進駐港鐵站，繼續讓乘客在港鐵站內探索老香港。