港鐵紅磡站兩男激戰互毆 據報疑不滿被阻路 港鐵職員一動作惹熱議

兩名男子在紅磡站月台大打出手。（FB Ali Zubair Bhai)

港鐵紅磡站月台發生MMA！近日網上流傳一條片段，有兩名男士在港鐵紅磡站赤手空拳打架。其中一名「中門大開」的背心短褲男子，和一名身穿白色上衣和牛仔褲的男子，先在月台上拉扯，兩人繼而出動拳頭互歐。被扯衣服的白衣男其後掙脫走開，惟短褲男似乎氣有不忿，欲追着白衣男再度「激戰」，惟被在場的港鐵職員制止。



在場有不少路過乘客圍觀，並有4名港鐵職員到場調停事件。據報事發為昨日，警方以涉嫌「公眾地方打鬥」拘捕兩名分別49歲和39歲男子，據指有人因不滿其中一人站在扶手電梯，覺得被阻路，由口角演化成打鬥事件。



其中3名港鐵職員在調停事件時，發生「3人互指」一幕，上載該片段的片主形容「互指幾搞笑」。

