移英潮｜今年首兩季 BNO 簽證申請 5,767 宗
港鐵紅磡站兩男激戰互毆 據報疑不滿被阻路 港鐵職員一動作惹熱議
港鐵紅磡站月台發生MMA！近日網上流傳一條片段，有兩名男士在港鐵紅磡站赤手空拳打架。其中一名「中門大開」的背心短褲男子，和一名身穿白色上衣和牛仔褲的男子，先在月台上拉扯，兩人繼而出動拳頭互歐。被扯衣服的白衣男其後掙脫走開，惟短褲男似乎氣有不忿，欲追着白衣男再度「激戰」，惟被在場的港鐵職員制止。
在場有不少路過乘客圍觀，並有4名港鐵職員到場調停事件。據報事發為昨日，警方以涉嫌「公眾地方打鬥」拘捕兩名分別49歲和39歲男子，據指有人因不滿其中一人站在扶手電梯，覺得被阻路，由口角演化成打鬥事件。
其中3名港鐵職員在調停事件時，發生「3人互指」一幕，上載該片段的片主形容「互指幾搞笑」。
原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/港鐵紅磡站兩男激戰互毆-據報疑不滿被阻路-港鐵職員一動作惹熱議/592320?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral
權恩妃比基尼被嘲暴露 無奈回：我媽媽生的
[NOWnews今日新聞]韓國女星權恩妃日前在「Waterbomb音樂節」（又稱：水炸彈）中的性感表演一戰成名，活動中她穿著白色比基尼以及紅色格紋短版上衣，在舞台上展現了曼妙舞姿成為全網熱搜，然而她卻...
網上熱話｜路上遇塞車 師傅落車做一動作 網民感震驚
香港地人多車多，塞車是每日皆會上演的情節。塞車時等得不耐煩，有人就想出絕招，讓車輛快速通行。近日有網民在社交平台上載一條影片，當時正值龍翔道塞車，有車輛懷疑等得不耐煩，車上其中一名男士遂下車，跑到路邊的消防車專用通道，奮力一手抬起圍欄，讓車輛快速駛過。該名乘客亦很有「手尾」，隨即把圍欄放回原處。
輕鐵「貓狗同行」計劃9月「恒常化」 未有加碼至港鐵線
【動物專訊】不少貓狗主人希望貓狗能夠獲准乘搭更多交通工具，實現動物友善的社會，港鐵在今年5月於輕鐵實行「貓狗同行」試行計劃，容許已購「貓狗同行證」的主人於周末及公眾假期，帶一隻貓或狗乘搭輕鐵，惟必須留在車廂尾位置。港鐵日前宣布有關安排會在9月「恒常化」，惟並沒有將相關安排擴展至港鐵其他線，市區及新界東的貓狗主人仍然無法帶貓狗乘搭港鐵列車。 港鐵日前宣布「貓狗同行」計劃於9月起成為日常服務，並會沿用相關守則，包括只限周末與公眾假期、須使用輕鐵最後一道門上落並全程留在車廂尾位置，將貓狗必須完全放入寵物袋等。乘客可於今日（8月23日）起透過MTR Mobile手機應用程式，購買9月份的「貓狗同行證」，每張證價格為99元。 港鐵表示，自試行計劃推出以來，有超過1,300名乘客購買「貓狗同行證」，港鐵亦曾訪問攜帶貓狗乘搭輕鐵的乘客及非動物主人乘客，收集資料反映95%以上受訪者對試行計劃評價正面。落實計劃後，相關守則同試行計劃一樣，乘客仍只限周末及公眾假期帶動物搭輕鐵、用輕鐵最後一道門上落並全程留喺車尾位置、將貓狗完全放入寵物袋等。 不過，港鐵並沒有進一步擴展安排，港鐵其他線均仍禁止導盲犬以外的貓
網上熱話｜食客爆粗斥店員拒以蝦代替售罄小菜 人氣兩餸飯店公開CCTV指「人工唔包問候母親」
兩餸飯店成行成市，成為很多市民日常選擇。近日有一名男子不滿選擇了西蘭花小菜後，店方突然指西蘭花不夠，又不願以蝦代替。食客在現場連環爆粗怒斥店員，再發文「公審」，店方亦公開閉路電視片段，指「我哋啲人工唔包括俾人問候母親」。 該名男子在Facebook「香港兩餸飯關注組」發文，指「銅鑼灣權發呢件臭X，我講要西蘭花，之
黃大仙酒樓男職員被人持刀襲擊 女疑兇被捕
黃大仙發生傷人案，一名43歲男子被人持刀襲擊，警方拘捕涉嫌傷人的44歲女子。 警方下午約4時接報，龍翔道豪苑商場一間酒樓男職員，懷疑被一名女子以長約一呎的魚生刀襲擊，男子頸、肚及面部受傷，需要送院急救。該名女子之後逃去。警員其後在沙田坳道近竹園邨一個迴旋處尋獲涉案女子，她手部受傷，同樣需要送院治理。 警方初步調查相信，兩人曾因感情及金錢問題爭執，涉案女子涉嫌傷人被捕，現正被扣留調查。
東涌東站設備房疑用非合約指定內地磚 港鐵：要求總承建商交報告
有報道指，正興建的港鐵東涌綫延線東涌東站工程，有車站設備房間的牆磚，承建商使用非合約指定德國品牌材料，而是用了內地牆磚。 港鐵回覆查詢時表示，早前接獲投訴信件，關注有關合約中使用的一些物料，港鐵在收到信件後已展開跟進工作，向總承建商查詢，並要求核查有關情況和就事件提供全面報告，港鐵將會對報告進行獨立檢查及核實。 港鐵又說根據了解，相關物料為用作砌造車站設備房間的非結構性間隔牆磚材，由總承辦商透過招標聘用的分判商負責採購及進行工程，工程於今年6月開始。總承辦商已向港鐵確認函件中提到的相關磚材批次，將不會在今次工程中使用，以回應有關的關注。港鐵會和總承辦商繼續跟進，並責成和督導其按合約，按時、按質、按量完成工程。
人生馬戲團｜楊思琦親揭與鍾嘉欣番禺被追斬險死 回應傳遭禁錮強暴
楊思琦與鍾嘉欣主演的《人生馬戲團》於2005年拍攝，當年劇組在廣州番禺拍攝期間得罪黑幫及遇襲，而楊思琦、鍾嘉欣因為當時失蹤了72小時，一度有傳她們遭禁錮強暴。楊思琦最近接受傳媒訪問親揭與鍾嘉欣番禺被追斬險死，並承認事發後被TVB「禁聲」，不過事隔20年後，她卻大方透露內情真相。
屯門鳴琴路私家車與消防車相撞 消防車翻側釀7傷送屯門醫院救治
【Now新聞台】一輛私家車在屯門鳴琴路與消防車相撞，消防車翻側，7人受傷，送往屯門醫院醫治。 有行車記錄儀拍到事發一刻，消防車當時響燈橫過十字路口時，被高速駛至的私家車撞至翻側，事發後數秒，消防車對面線就轉綠燈。被撞的消防車橫臥路面，車頭泵把鬆脫，司機位擋風玻璃有裂痕，車上雲梯亦跌在路旁；私家車車頭亦嚴重損毀，車頭蓋脫落，零件外露，路旁交通燈及路牌都被撞至彎曲。有消防員及警員在現場救援及調查。事發下午3時許，一輛私家車駛至近輕鐵石排站的屯門鳴琴路及石排頭路交界時，與一輛消防車相撞，7人受傷，包括5名消防員及私家車上兩人，吊臂車之後到場將消防車扶直及拖走。受意外影響，鳴琴路往良景邨方向近石排頭路的行車線要封閉。#要聞
鮮娛糧｜關嘉敏生日派福利 激突巨胸傾瀉而出夠震撼
【on.cc東網專訊】藝人關嘉敏（Carman）近日憑戀綜節目《女神配對計劃》人氣急升，與細John（姜卓文）的發展成為人氣熱話，繼而在近日無綫熱播劇《麻雀樂團》中飾演「挑機綠茶婊」，演出令人刮目相看，深受觀眾歡迎。今日（24日）正是Carman 31歲生日，她
何永賢稱濫用公屋獎首七個月有三人「得獎」 包括經營美甲及穴位按摩
【Now新聞台】房屋局局長何永賢表示，舉報濫用公屋獎自一月推出以來，已收到3500宗申請，其中有三人已獲發獎金。 房屋局局長何永賢：「剛剛七月份，我們派發第一批獎金，得獎人士只有3個，因為剛剛才開始。個案關於在家中做美甲，或利用家中進行穴位按摩服務，我們很多證據，很多環境證供去考慮，譬如他的家中已經變成店舖一樣，入到去就像有一個櫃位挑選指甲款式，放置在此有價錢標示。」#要聞
陳茵媺暑假過後增磅 想偷走去游水被仔女斷正
【on.cc東網專訊】視帝陳豪太太陳茵媺（Aimee）整個暑假為子女忙到團團轉，在加拿大享受親子樂，暑假臨近尾聲，她終於找一天是為自己，她表示趁周六子女未起床時，決心擠出時間做運動，她表示：「在星期六孩子們起床前運動一吓，差點就去游泳池游泳，但是孩子醒了。」她p
屯門消防車被撞至翻側 私家車車頭嚴重損毀 鳴琴路往良景邨方向全線封閉︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】屯門今日（24 日）下午發生車禍。網民上傳的相片顯示，消防車在於屯門鳴琴路與一輛私家車相撞，消防車翻側橫臥在路口。涉事私家車在馬路中央，車頭幾乎全毀，多輛救護車、消防車及警車到場，並封鎖現場交通。據報指，初步有三名消防員受輕傷。
屯門消防車翻側｜ 事發鳴琴路 39 年前曾發生同類車禍 九巴翻側致 5 死 58 傷｜Yahoo
翻查昔日報道，屯門鳴琴路曾於 39 年前亦曾發生車輛翻側事故。1986 年 11 月 5 日早上，一輛九巴 61A 線巴士於屯門石排頭路翻側，壓毀一條燈柱。事發時巴士載滿人，有部分乘客分別從巴士玻璃窗及太平門爬出，亦有乘客因傷重而要由消防員救出。事件最終造成 5 死 58 傷。
爆一爆｜傳牛奶國際大裁員 母企怡和股價大升（Louise）
近日傳出DFI 即牛奶國際旗下的惠康、七仔、萬寧、宜家等公司將會有裁員計劃 ，呢啲都是陪伴香港人生活日常的連鎖店。
外表像極雙胞胎 BLACKPINK Jisoo親姊曝
[NOWnews今日新聞]韓國女團BLACKPINK成員Jisoo的姊姊金智潤過去是一名空服員，隨著妹妹走紅，姊姊也因為漂亮的外型獲得許多粉絲，現在是一名有著54萬粉絲的網紅。日前姊姊登上節目《Sup...
本台驗水｜觀音山及鑫樂水微生物及金屬含量等同「清涼」水 許正宇冀公眾以事實為依歸
【Now新聞台】冒牌水詐騙政府案，揭示物流署把關不力。本台委託檢驗機構化驗「鑫樂」、清涼及東莞的觀音山天然水的金屬及微生物含量，全部樣本都合格。本台記者上周日在立法會取了已開封的「鑫樂觀音山」純淨飲用水，兩支合共約1公升，並放到雪櫃儲存，其後亦在內地購入「觀音山泉」天然