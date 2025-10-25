新民黨公布參選名單 葉劉淑儀黎棟國容海恩不連任
港鐵紅磡站「站見」鐵路展延長開放 明年會加入新元素
港鐵指紅磡站「站見」鐵路展自開幕以來，得到很多好評，決定在今年底之後仍繼續開放展覽，市民可透過系統預約。
呈現鐵路故事
港鐵期望明年為展覽加入新元素。而隨著展覽內容更新，原設在九龍站「港鐵展廊」的部分展品亦將於明年初移師到「站見」鐵路展，將兩個展覽合而為一，為市民呈現更豐富的鐵路故事。
原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/港鐵紅磡站-站見-鐵路展延長開放-明年會加入新元素/611963
