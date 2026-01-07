港鐵老翁不滿被阻打女乘客 女乘客苦訴事發後僱主突然通知不用上班

港鐵老翁不滿被阻打女乘客(Threads影片截圖)

港鐵黃大站車廂周日(1月4日)晚上發生襲擊事件，一名老翁疑尋找座位時不滿被阻，與一名女乘客發生口角，繼而出拳打向女子的面部。患有抑鬱症的女事主透露事後兩度萌生輕生念頭，更被新僱主突然通知不用上班。

29歲的事主李小姐接受傳媒訪問，指被對方打了幾拳，嘴唇及下顎持續疼痛。心理上更深受影響，本身患有抑鬱的她以往曾嘗試自殺，今次事件亦令她兩度萌生輕生念頭。女事主在日間不敢外出，獨留家中時亦鎖上所有門，回想事件時會嚇得全身顫抖。事發至今，她每日都睡不足4小時，半夜會因傷口痛楚而驚醒，以及持續發惡夢，女事主認為待施襲者被捕才可以放心。

僱主突然通知不用上班

事發後翌日，李小姐到餐廳簽約任職廚師，怎料簽約不足2小時後突然獲通知指「冇更，唔使返工」。她相信與她在港鐵的衝突有關，猜測僱主看了網上片段後，不想聘請麻煩的新員工。

警方將案件列作普通襲擊處理，據了解正通緝一名約 60歲的男子，相信與遇襲的女事主不相識。

