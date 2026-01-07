港鐵老翁揮拳案受害人淚訴失業｜強積金去年人均賺逾 4.5 萬創新高｜炎明熹加盟 Sony Music 開展音樂新版圖︱1 月 7 日・Yahoo 晚報

晚安！今天是 2026 年 1 月 7 日星期三。冬季季候風正為廣東沿岸帶來晴朗及乾燥的天氣。今晚及明早本港天氣寒冷，市區最低氣溫約 11 度，新界內陸地區更可能出現地面霜，日間最高氣溫約 17 度。大家明早出門記得多穿件外套，也要多補充水分，預防乾燥。

【今日重點新聞】

天文台發霜凍警告 周四早上新界內陸可能出現地面霜｜Yahoo

【Yahoo 新聞】受冬季季候風影響，天文台於 1 月 7 日下午 4 時 30 分發出霜凍警告，預警明日（8 日）清晨新界內陸地區或會結霜。目前寒冷天氣警告持續生效，市區濕度已跌破百分之 40。氣象預測顯示，本港未來一兩日維持寒冷乾燥，需待週末季候風緩和，氣溫才會稍微回升。

港鐵老翁揮拳案｜女受害人兩度萌輕生 片段瘋傳後失工作：請一定要幫我捉到個阿伯｜Yahoo

【Yahoo 新聞】港鐵日前發生六旬翁襲擊女乘客事件，29 歲受害人李小姐受訪時泣訴，事發時遭對方連揮多拳，導致嘴唇及下顎受傷，更因抑鬱症病發兩度萌生輕生念頭。李小姐透露，網上片段瘋傳後，新僱主突然取消其入職機會，且因中性打扮遭網民誤解與公審。她呼籲警方及市民根據片段協助緝兇，讓她能早日平復創傷。

李小姐表示她致電警方期間仍然被揮拳。（網上片段截圖）

和聲書院學生會宣佈「後會有期」 18 日內中大四學生會停運

【Yahoo 新聞】中大和聲書院學生會今日於社交平台發文，以「後會有期」暗示停運。這是繼逸夫、伍宜孫及新亞書院後，中大在 18 日內第四間宣佈停運的學生會。會方透露，校方曾要求學生會向警務處獨立註冊，儘管學生投票通過，但註冊程序兩度遭校方押後，近日更被要求停止所有選舉，感嘆舊有架構已無容身之處。

【今日重點財經新聞】

GUM：去年強積金平均回報16.7% 人均賺逾4.5萬創新高

【AASTOCKS】強積金顧問 GUM 報告指，2025 年強積金表現亮眼，人均賺取超過 4.5 萬元，連續三年錄得正回報。展望 2026 年，專家認為美股雖估值偏高但動能強勁，環球股票基金仍具配置價值；同時預期中央將維持寬鬆政策，港股有望平穩發展。建議投資者採取均衡配置策略以應對潛在波動。

地皮開標｜信和夥拍鷹君16.1億投得牛頭角住宅地 麵粉價4339元 料提供570伙

【BossMind】地政總署今日公佈，位於九龍佐敦谷彩興路的住宅用地由信和置業與鷹君集團合組財團以 16.1 億元奪得，每方呎樓面地價約 4,339 元，貼近市場預期下限。該地皮預計提供約 570 個單位，中標者須興建政府指定的社福設施。專家分析認為，該址配套成熟且景觀開揚，適合發展中小型上車盤。

面對中國的出口限制 日本第一選擇可能是向美國求助

【彭博】針對中國近日禁止對日出口軍事用途材料及展開反傾銷調查，日本政府正面臨嚴峻挑戰。由於日本反制手段有限，首相高市早苗正尋求與美國密切協調。雖然日本在先進光刻膠等半導體材料領域佔有主導權，但考量到中日貿易依賴度及北京的報復能力，東京目前傾向透過外交途徑降溫，並加速與盟友構建替代供應鏈。

【今日重點娛樂新聞】

炎明熹加盟Sony Music 大中華區 發布會獻唱新歌《風旅》兼率先曝光製作中新歌｜有片

【Yahoo 娛樂圈】炎明熹（Gigi）今日正式宣佈加盟 Sony Music 大中華區，唱片公司於黃埔舉行盛大發佈會，由森美擔任主持。會上 Gigi 獲大中華區 CEO 陳國威親自迎接，象徵音樂旅程新起點。Gigi 現場演繹新歌《風旅》並首播唯美 MV，更獨家分享英文 demo。她表示非常期待新階段，將透過三地聯手打造全新音樂版圖。

鄭家純懷孕9周流產 「停止胎動」出血一整晚

【Yahoo 名人娛樂】結婚近 6 年的鄭家純（雞排妹）今日透露，因胚胎染色體異常停止發育，懷孕 9 周的她必須終止妊娠。她詳述昨日因大量出血緊急送院及忍痛排血塊的煎熬過程。同時，她針對立法院排審代孕草案發聲，反對台灣代理孕母合法化，認為這會將女性子宮商品化，強調血緣不代表愛。

方媛迅速回復Fit爆身形 曝光細女Cheryl近照 網民激讚：以後肯定是個大美女

【Yahoo 娛樂圈】天王嫂方媛去年 10 月為郭富城誕下三女 Cheryl，近日她於社交平台分享母女近照。片中見方媛產後短短數月已恢復窈窕身材，抱著三寶在聖誕樹前互動，Cheryl 一頭黑髮相當搶鏡。面對網民詢問會否偏心，方媛大方回應給予每個孩子 100 分的愛，並笑稱女兒感覺比自己更美。