港鐵老翁揮拳案｜事主期望法律懲罰 獲親友支持勇敢尋公義 據了解72歲男落網｜Yahoo

李小姐事發當日遭老翁揮拳。（網上片段截圖）

【Yahoo 新聞報道】港鐵列車日前發生一宗老翁揮拳襲擊女乘客事件。事主李小姐向《Yahoo 新聞》表示，今日（9日）下午 3 時許致電黃大仙警署查詢案件進度時，獲悉涉事通緝人士已歸案。據了解，一名 72 歲男子今日到警署自首。

事主感安慰 正尋求情緒支援

李小姐向《Yahoo 新聞》表示，對於涉事通緝人士歸案感到安慰，希望他得到法律懲罰。她又指，自有關訪問刊登後，得到親友關心，支持她勇敢站出來發聲，尋回公義。現時她正約見精神科尋求情緒支援及協助。

廣告 廣告

事發在 1 月 4 日晚上 9 時許，李小姐從荔枝角下班乘坐地鐵回家，一直站立在車廂中，戴著耳筒聽歌。期間她突然感覺到背囊受碰撞，下意識轉身時，身後的老翁不停對她大鬧粗言穢語，二人發生口角。李小姐早前接受《Yahoo 新聞》訪問，形容該名老翁有鄉音，他揮拳襲擊，「打到我成個人呆哂、好暈，暈到我數唔清楚，但至少打咗兩至三拳！」

打電話報警仍遭襲擊

李小姐受訪時稱，當她回過神來，心想「其實我做錯啲乜？要畀人打？」於是拿出電話報警。此時一名男乘客拿出電話拍片，就是網上流傳影片的版本，李小姐稱此為事情的下半部份。「有人影住、阿伯明知我打緊電話報警，都仲繼續打我！再打多一拳」，甚至有其他乘客勸阻，該名老翁仍以帶有鄉音的說話反駁「香港咁又點？」李小姐對於在港鐵車廂被打感到荒謬，而且情緒深受困擾，曾兩度萌輕生念頭。

【情緒支援熱線】

紅十字會心理支援熱線：5164 5040

Open 噏：WhatsApp / SMS：9101 2012

社會福利署熱線：2343 2255

香港撒瑪利亞防止自殺會：2389 2222

香港撒瑪利亞防止自殺會 突發事件專線：2353 0029

撒瑪利亞會（多種語言）：2896 0000

生命熱線：2382 0000

明愛向晴熱線：18288

醫院管理局精神健康專線：2466 7350

「情緒通」精神健康支援熱線：18111