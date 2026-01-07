港鐵老翁揮拳案｜女受害人兩度萌輕生 片段瘋傳後失工作：請一定要幫我捉到個阿伯｜Yahoo

李小姐事發當日遭老翁揮拳。（網上片段截圖）

【Yahoo 新聞報道】港鐵列車日前發生一宗老翁揮拳襲擊女乘客事件，據了解警方正通緝一名 60 歲中國籍男子。《Yahoo 新聞》接獲女受害人李小姐聯絡，詳述事發經過，她哭訴在社交平台 Threads 流傳的揮拳片段拍攝前，已被該名老翁揮打兩至三拳，「打到我成個人呆哂」。除了嘴唇及下顎持續痛楚，患有抑鬱症的她更深受創傷後遺，兩度萌輕生念頭，認為只有施襲者被捕才可以安心，她並聲淚俱下：「網片影到哂阿伯個樣㗎，點解拉唔到？觀濱個女仔都拉到，請大家幫吓我，請一定要幫我捉到阿伯 ⋯⋯」

29 歲的李小姐在受訪期間，全程無法強忍淚水。她質問，香港明明是法治之區，為何會發生女性在地鐵車廂被打的荒謬事情。她表示已連續三日都睡不夠四小時，日間幾乎不敢外出，獨留家中把所有門鎖上，「不停諗起被打嘅時候，啲拳好大力，驚到全身震」。即使有短暫睡眠，半夜仍會因臉部傷口的痛楚驚醒，以及持續發惡夢。

致電報警期間再被揮拳

回想事發經過，李小姐聲音震抖地憶述，於本月 4 日晚上 9 時許，她從荔枝角下班乘坐地鐵回家，一直站立在車廂中，戴著耳筒聽歌。期間李小姐突然感覺到她的背囊受碰撞，當她下意識轉身時，身後的老翁不停對她大鬧粗言穢語，二人發生口角，她形容該名老翁有鄉音，更揮拳襲擊她，「打到我成個人呆哂、好暈，暈到我數唔清楚，但至少打咗兩至三拳！」

當李小姐回過神來，心想「其實我做錯啲乜？要俾人打？」於是拿出電話報警。此時一名男乘客拿出電話拍片，就是網上流傳影片的版本，李小姐稱此為事情的下半部份。「有人影住、阿伯明知我打緊電話報警，都仲繼續打我！再打多一拳」，甚至有其他乘客勸阻，該名老翁仍以帶有鄉音的說話反駁「香港咁又點？」

李小姐表示她致電警方期間仍然被揮拳。（網上片段截圖）

新僱主突通知不用上班

當晚李小姐按警方指示在觀塘站下車，其後到聯合醫院驗傷，及至 5 日凌晨三時許才完成程序，她形容「經歷咗成晚，搞到我情緒好崩潰」，又引述醫生驗傷報告指出，自己的嘴唇及下顎受傷及紅腫，但她認為心靈上所受創傷更大。她坦言自己患有抑鬱症，以往曾試過自殺，而連日不停回想起在車廂被打的恐怖經歷，更兩度萌生輕生念頭：「我只係乖乖哋企喺地鐵，點解要俾人打呀？」

事後有關影片在網上瘋傳，李小姐更禍不單行。從小熱愛烹飪的她，原本在事發後一日到新餐廳簽約任職廚師，豈料「下晝 3 點幾簽完約，唔夠兩個鐘，突然收到通知話冇更，唔使返工」。她表示不想過份揣測餐廳的用意，但認為事隔僅兩小時，「好難唔令我覺得同條片有關聯，可能睇咗條片，覺得唔想有個麻煩嘅新員工喇⋯⋯」

被部份網民當誤 TB

除了「巧合地」失去新工，當日身穿較中性打扮的李小姐，亦被部份網民猜測為 Tomboy（TB），她澄清自己非常尊重同志朋友，但她並非 TB 身份，「網絡公審我係 TB，加咗好多評論，其實有冇諗過我係無辜被打？」這些誤會留言甚至令她遭受人身攻擊及惡毒言論，雪上加霜。

「我依家唔敢出街，好驚啲人會望住我。」李小姐形容她自幼膽小，害怕陌生人目光，很少會說粗言穢語，惟事發時受到刺激，一時情緒激動才會與人發生口角。她目前最盼望是涉事老翁被捕歸案。「香港係法治社會，我都冇嘢做錯，我只係企喺地鐵裡面，冇做任何嘢，點解一個女性會喺車廂被打呢？」

盼有人舉報老翁下落

李小姐認為元旦於觀塘海濱涉襲擊他人的 13 歲女童很快就被警方拘捕，不明白為何向她揮拳的老翁卻可以逍遙法外，「條片有清楚影到佢拉低口罩個樣，點解會兩、三日都搵唔到人㗎？」她盼望廣大市民及警方能夠盡快找到該名通緝人士，若有人知其身份立即舉報，才可以令她覺得事件告一段落。

她指身在海外的媽媽及朋友得知事件後都非常擔心她的情況。她希望當施襲者被捕後，可以短暫離開香港回到親友身邊及散心。「我喺香港出世、長大，我認識嘅香港，係唔應該發生呢啲事㗎！我希望我係最後一個受害人。」

據《Yahoo 新聞》了解，施襲的男子正被警方通緝，疑犯為一名年約 60 歲的中國籍男子，與遇襲的 29 歲女子並不認識。警方將案件列作「普通襲擊」處理，案件由觀塘警區軍裝巡邏小隊第三隊跟進。