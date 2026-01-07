天文台今早最低氣溫 10.9 度 料明日後日早上持續寒冷
港鐵老翁揮拳案｜女受害人被誤當 TB 遭網絡公審 強調男或女都不應被打｜Yahoo
【Yahoo新聞報道】在港鐵列車被老翁揮拳的女受害人李小姐接受《Yahoo 新聞》專訪，表示受襲後身心受創，冀施襲者早日被捕。她亦主動提及，涉事片段在網上曝光後，部份網民因其衣著打扮誤當她是 Tomboy（TB），因而作出網絡公審。她強調，事情重點在於香港的地鐵內發生暴力行為，與性別或性取向無關，哭訴「其實係男定係女，喺香港發生呢種事，合理咩？」
李小姐表示，她個人比較喜歡作中性打扮，「可能我個人大份啦，可能我著嘅衫唔係個社會嘅目光鍾意，或者唔覺得女仔要咁著，但我真係一個女仔」。涉事片段在網上曝光後，有網民單憑她的衣着留言猜測，甚至直接寫成她是 TB，李小姐澄清她本身很尊重同性戀，身邊也有 TB 朋友，但她並非這個身份。
「就算受害人係男仔，呢件事本質上就係離譜」
對於被誤會因而遭受人身攻擊和惡毒言論，李小姐坦言感到無奈，「其實以前都試過俾人誤會係 TB，亦都唔會歧視 TB，但係點講好呢，呢件事係我俾人打喎⋯⋯」她認為事件的重點是一個無辜的市民在地鐵受襲，「無論個性取向係乜，我都係一個女仔，一個生理女性，要承受阿伯揮拳係好大力，而且係幾拳」，「就算受害人係男仔，呢件事本質上就係離譜，係唔係呀？」
李小姐希望，大眾將留言焦點回歸到事件本身，就是施襲者在文明社會下竟可以仍然在逃，「我唔想白白捱咗幾拳，然後打我嘅人唔需要受刑責」。涉事老翁事隔三日仍未被捕，她對緝兇非常焦急，「一日唔拉到佢，我一日都仲係好不安，好想請求大家，幫幫手搵到佢嘅下落。」
