龍鼓灘填海環評料海豚回歸 環團批評離地：兩年豚蹤無起色
港鐵老翁揮拳案 72 歲男落網｜鄭家純重新出任新世界百貨中國主席｜曾志偉卸任總經理親吐心聲︱1 月 9 日・Yahoo 晚報
晚安！今天是 2026 年 1 月 9 日星期五。乾燥的東北季候風正為廣東帶來普遍晴朗的天氣。本港地區今晚及明日天氣天晴，明早相當清涼，市區最低氣溫約 14 度，新界部分地區氣溫顯著較低。日間非常乾燥，最高氣溫約 21 度，吹和緩東北風。準備週末活動的朋友，記得注意補濕及早晚添衣。
【今日重點新聞】
港鐵老翁揮拳案｜事主期望法律懲罰 獲親友支持勇敢尋公義 據了解72歲男落網
【Yahoo新聞】港鐵車廂日前發生老翁揮拳襲擊女乘客事件，事主李小姐今日獲悉涉事通緝人士已歸案。據了解，一名 72 歲男子今日於黃大仙區落網，疑犯日前由內地回港，被捕後准予保釋，將安排認人程序。事主李小姐表示感到安慰，希望對方得到法律懲罰，她坦言事發後情緒深受困擾，正尋求專業心理支援。
宏福苑五級火｜建造業議會訂阻燃棚網 首批下周抵港：每張附標籤「無得偷龍轉鳳」
【Yahoo新聞】因應大埔宏福苑火警引發對棚網質量的關注，建造業議會集體採購約 5 萬張高標準阻燃棚網，首批將於 1 月 15 日抵港。香港建造業分包商聯會會長伍新華表示，新棚網採用熱熔方式融合阻燃物料，並附有 RFID 系統標籤，如同擁有「身份證」般難以造假。預計每座大廈建築成本僅增加約 0.1%，平均每戶額外負擔約 200 元。
李慧琼當選立法會主席 得票險勝基本盤成疑 港澳辦讚競爭激烈「迸發民主活力」
【Yahoo新聞】立法會主席選舉昨日結束，李慧琼以 47 票險勝陳振英的 42 票。有消息指民建聯為保勝選，曾承諾不再爭奪內會及財會主席等職位。儘管得票差距被視為「警號」，但港澳辦以「港澳平」名義撰文，盛讚選舉過程競爭激烈，充分展現新選舉制度的先進性與優越性，並實踐了「愛國者治港」下的高質量民主。
【今日重點財經新聞】
中國最有錢城市榜出爐！北京、上海均逾20兆人民幣續居首 廣州今年有望成第4個兆元級城市
【鉅亨網】2025 年中國城市資金總量排名揭曉，北京與上海分別以 27.28 兆及 24.14 兆元人民幣穩居前兩名。數據顯示資本向大城市集中的趨勢明顯，長三角地區如寧波、南京的成長率表現最為搶眼。廣州目前資金總量為 9.83 兆元，預計今年將突破 10 兆大關。
樓市回春｜滙豐將按揭回贈提升至1% 按揭業人士料中小型銀行年中或突破1.5%
【BossMind】樓市氣氛回暖激發銀行爭客戰，滙豐近日將按揭現金回贈由 0.7% 上調至 1%，主要針對 1,000 萬元以上的一手樓貸款。業內人士分析，銀行開年表現積極，隨着大型銀行出招，預計中小型銀行為保持市佔率將進一步跟進，年中回贈水平更有機會突破 1.5%。
【AASTOCKS】新世界百貨中國公布高層變動，原主席張輝熱因退休辭任。董事會宣布委任鄭家純重新出任主席及執行董事，並由黃少媚出任副主席，於 1 月 9 日正式生效。鄭家純曾於 2021 年卸任該職，期間由鄭志剛及張輝熱先後接掌，如今再度重掌帥印。
【今日重點娛樂新聞】
一周星星 ｜曾志偉暢談五年總經理任期得失感受「我冇諗過我咁鬼冇用」
【Yahoo娛樂圈】即將卸任 TVB 總經理職位的曾志偉，於訪談節目中坦言五年任期壓力極大，形容身份轉變令他「不能隨便說話」。他自嘲原以為三年能解決問題，卻低估了這艘「航空母艦」的規模。志偉透露子女一早勸他卸任，並對於任內未能完成的某件事感到遺憾，詳情將於本周日節目中公開。
江欣燕面容扭曲出席宣傳活動 網民極擔心其健康狀況 曾患甲抗自爆已停藥
【Yahoo娛樂圈】江欣燕早前出席賀歲劇活動時，因身形暴脹及表演需要拉高眼眉，令網民擔心其甲狀腺功能亢進症（甲抗）病情惡化。江欣燕回應指目前已停藥，強調體能沒有問題，身體正逐漸康復，當日面部表情純屬角色模仿，呼籲影迷毋須過度憂慮。
鍾麗緹細女Cayla遺傳優良基因 深邃五官被網民激讚：原地出道吧！
【Yahoo娛樂圈】性感女神鍾麗緹的 15 歲細女 Cayla 近日因一段機場片段成為焦點。Cayla 完美繼承母親的招牌電眼與九頭身修長比例，驚艷一眾網民。不少人留言稱讚其五官深邃，「基因真的好」，甚至有粉絲高呼希望她能「原地出道」。
其他人也在看
謝婷婷一家四口低調回港 入住5五星級酒店飽覽維港靚景
現年43歲嘅謝婷婷（Jennifer），曾跟隨父母及哥哥謝霆鋒加入娛樂圈，佢喺2019年突然宣布已秘密誕下女兒Sara，之後便淡出幕前移居加拿大溫哥華低調生活，專心享受湊女生活。去年5月，Jennifer上載與男友Mathew合照，宣布再度懷孕，7月順利誕下囝囝Brooklyn Milne，一家四口幸福美滿。Yahoo 娛樂圈 ・ 2 小時前
江欣燕面容扭曲出席宣傳活動 網民極擔心其健康狀況 曾患甲抗自爆已停藥
江欣燕早前傳出健康出問題，及後佢承認患上甲狀腺亢進症，需要長期食藥以控制病情。江欣燕仍積極工作，包括參加賀歲大戲《粵劇特朗普4.0》記者會；江欣燕於賀歲檔中飾演日本首相高市早苗「街市早苗」，郭啟輝則飾演烏克蘭總統澤連斯基。於劇中有出浴戲嘅江欣燕笑指唔想界人發現佢係真正嘅玉女，表示自己冇底線，粵劇、舞台劇、電視台都唔會去得太遠。Yahoo 娛樂圈 ・ 5 小時前
蘇玉華與潘燦良再度環遊世界！相愛逾30年甜蜜如昔，互相欣賞過幸福小日子：我愛嘅係愛佢所有嘢
蘇玉華與潘燦良再度環繞地球一圈，逾 30 年愛情跑比蜜月期更甜蜜！蘇玉華與潘燦良於 2023 年時曾花 108 日環遊世界，近日再度選擇南半球路線，由去年 12 月起程持續至 4 月中，再度環繞地球一周。Yahoo Style HK ・ 5 小時前
陳妍希搣甩「小籠包」污名 成功還原15年前「沈佳宜」
【on.cc東網專訊】台灣女星陳妍希主演的內地劇集《狙擊蝴蝶》口碑、收視不俗，連帶人氣亦攀升，這陣子不時接活動密密賺的她，日前以紅噹噹裝束出席護膚品牌晚宴活動的她，事後社交平台PO了多張美照，一身紅白旗袍晚禮服示人的她，配以長辮盤繞造型優雅脫俗，引發網民熱議。東方日報 OrientalDaily ・ 9 小時前
60歲李麗珍從感情波折中好好自觀，曾覺得戀愛大過天到回首愛情的勇氣：爛桃花是上天給我的磨練
李麗珍確是從小美到大，由小時Baby Fat的「珍妹」，到今個月「登六」，仍是漂亮的女士。桃花不絕，初出道就成為萬千觀眾的夢中情人，自認戀愛腦的她，在經歷離婚後，加多上了人生歷練，似乎獲得回首的勇氣，也得出更寶貴的戀愛觀，值得不同年紀的女性參考。Yahoo Style HK ・ 10 小時前
向華強爆古天樂為拍《尋秦記》一度陷入財政危機 出面尋求協助：再虧下去要睡天橋底
電影版《尋秦記》自除夕上映以來好評滿滿，電影公司於前日（6日）公布《尋秦記》喺港澳票房累計逾4,500萬，打破2024年《破•地獄》創下嘅紀錄，成為歷年香港電影及華語電影首週票房冠軍。近日，影壇大亨向華強喺社交平台公開《尋秦記》嘅幕後故事，透露主演兼監製古天樂為咗成就呢部心血之作，曾一度陷入財政危機。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
日本旅遊不能穿花襯衫？友人急勸：沒事別穿！恐惹禍上身...網友一面倒吐槽
每個國家的文化習慣都不同，若沒有深入了解恐會觸犯一些禁忌。一名網友分享他在日本大阪旅遊時的經歷，他帶著花襯衫被同行的朋友勸阻，稱在市區附近可能會引起不必要的麻煩，讓他相當納悶，貼文曝光引起了網友的熱烈討論。Japhub日本集合 ・ 7 小時前
網傳香港會落雪！歐洲電腦預報「超級寒流」1月中襲港 附香港天文台官方回應
今日1月7日天文台錄得最低10.9度，創下入冬以來新低，天文台更發出霜凍警告，終於感受到香港冬天的威力！不過，近日網上流傳一張電腦預報截圖，顯示1月中旬香港將被「深藍紫色」覆蓋，氣象數值甚至低至1度，引發全城關注，難道香港真的會落雪？Yahoo 旅遊 ・ 1 天前
一周星星 ｜曾志偉暢談五年總經理任期得失感受「我冇諗過我咁鬼冇用」
娛樂訪談節目《一周星星》第五集嘉賓，是在早前舉行的《萬千星輝頒獎典禮2025》中榮獲「萬千光輝榮譽傳奇」獎項的曾志偉，本集主持更是由志偉親自欽點的「最佳主持」黎芷珊。Yahoo 娛樂圈 ・ 2 小時前
林盛斌打爛獎座 吳家樂鄧兆尊質疑自製效果 再踢爆「被撮合姻緣」女星同Bob根本唔熟
TVB《萬千星輝頒獎典禮》星期日喺澳門舉行，當晚其中一個亮點應該係獲頒最佳男主持嘅林盛斌Bob，喺得獎致詞時一時激動，將手上嘅獎座拍落頒獎台，點知獎座應聲一分為二，令全場嘩然。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
特朗普可以如何「拿下」格陵蘭？
美國總統唐納德·特朗普（Donald Trump）想要拿下格陵蘭——而白宮已確認，一切選項都在考慮之中，包括使用武力。 雖然軍事行動只是眾多經濟與政治選項之一，但由於這將是北約成員國之間的攻擊，此舉將對北約構成夢魘般的場景，甚至可能是一個生存危機。 特朗普一再聲稱格陵蘭「對美國國家安全至關重要」，並毫無證據地宣稱該地「到處都是俄羅斯和中國的船隻」。 在美國、英國和丹麥專家的協助下，我們探討總統可能考慮的各種選項，以及每個選項可能的理由。 ...BBC News 中文 ・ 1 天前
楊偲泳激罕PO與張振朗合照 嘉年華玩樂大曬戰利品展露滿足笑容
張振朗與楊偲泳（Renci）於2019年被網民踢爆著情侶衫遊日本拍拖，及後公開戀情，二人一直愛得低調，不過偶然都會喺社交平台小放閃一下，例如楊偲泳喺去年情人節上載「男友視角」照片，寫道：「角色限定 售完即止！」，令張振朗宣示主權留言：「我買！」。二人拍拖6年，早已融入朋友圈，張振朗都會帶楊偲泳出席好友飯局；近日，二人與一班朋友到嘉年華玩樂，楊偲泳更罕有地於IG限時動態分享與張振朗和朋友嘅合照。Yahoo 娛樂圈 ・ 4 小時前
跑馬地「失蹤業主」阻統一 七旬舊樓標售91.7%業權 估值3.38億可建六層低密度豪宅
樓市回穩，舊樓重建再受關注。仲量聯行獲委託公開招標出售跑馬地冬青道3至7A號合共12分之11不可分割業權，佔約91.7%，由多名小業主聯合放售，出售業權已達強制拍賣門檻，餘下一份業權份數據稱因業主失蹤未能參與。物該處屬傳統豪宅地段，為區內近年少見放售的住宅地皮；有長線投資及重建潛力。市場估計其總市值約3.38億元，截標期定於2026年3月17日。28Hse.com ・ 1 天前
【惠康】買4支Darlie牙膏送總值$359禮品、$22換2包蟹黃小籠包（即日起至15/12）
買4支Darlie全亮白酵素牙膏，即送總值$359豐富禮品YAHOO著數 ・ 10 小時前
太空人現「嚴重健康狀況」 NASA提前結束任務返回地球 65年來首次｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】美國太空總署（NASA）周四（8 日）宣布，由於有一名太空人出現「嚴重健康狀況」，將安排目前正在國際太空站執行任務的4名太空人提前返回地球，是NASA 65年來第一次因醫療問題提前結束任務。NASA否認是緊急撤離，強調始終把太空人的健康放在首位。Yahoo新聞 ・ 4 小時前
網上熱話｜父親愛車任兒子塗鴉 網民稱「好欣賞你嘅豁達」 車主有回應
不少車主一直擔心自己的愛車被劃花刮傷，惟若成為「塗鴉畫板」，會否當場震怒？近日有網民在街頭發現一架紅色私家車被黑色箱頭筆畫滿公仔、圖案及文字，疑是車主被家中小童塗鴉。有關照片被上傳於社交平台Threads，樓主直言「想同呢位爸爸講聲好欣賞你嘅豁達」，及後有疑似車主「現身」向樓主回應，後者代為發言「佢話只要一對仔仔開心就am730 ・ 5 小時前
吳煒倫強勢力作《夜王》最新預告出爐 黃子華鄭秀文教你「坐客」尋歡
億萬票房導演吳煒倫繼《毒舌大狀》之後，執導第二部力作《夜王》強檔賀歲，與眾尋歡迎馬年，電影公司今日釋出最新預告，活色生香，紙醉金迷，黃子華、鄭秀文（Sammi）率一眾艷麗女公關王丹妮、廖子妤、楊偲泳、譚旻萱、李芯駖、林熙彤等夜夜笙歌，閃耀舞場，讓大家置身風月場中，盡享溫柔鄉。繼早前率先登場的「東日夜總會」台柱亮麗曝光後，新一組高質女公關香艷蒲頭，身材玲瓏浮凸，有前有後，極具看頭！一於盡興笑迎新歲。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
特朗普稱對委行動 不會為北京攻台開先例
【on.cc東網專訊】美國總統特朗普在《紐約時報》周四（8日）刊出的訪問中表示，他在委內瑞拉採取的行動不會為俄羅斯、中國等其他國家開創先例，強調自己是在應對真正的威脅。他又認為在自己任內，北京不敢攻打台灣。on.cc 東網 ・ 8 小時前
別只會買化妝品、藥品！網友推薦日本必買藥妝Top10，１物超便宜又耐用
到日本旅遊，除了賞櫻、泡湯、吃美食之外，「藥妝店」更是觀光客必逛的重點行程！從保養、彩妝品到身體不適時的應急藥品，日本藥妝以高CP值、選擇多元又好入手著稱，讓許多旅客一逛就忍不住大肆採購、行李箱瞬間裝食尚玩家 ・ 8 小時前
尖沙咀Fortnum & Mason結業！1.25撤出旗艦店 突發低至4折清貨 皇室御用茶葉/餅乾最後召集
尖沙咀 K11 MUSEA 再有震撼變動！於 2019 年進駐、標榜品牌「全球唯一海外分店」的英國皇室御用食品品牌 Fortnum & Mason，今日正式宣布將於 2026年1月25日 結束其位於 K11 MUSEA 的旗艦店及餐廳 181 Fortnum & Mason 營運。官方更突發宣布推出「低至 4 折 (Up to 60% off)」的告別優惠，想平價入手皇牌茶葉、餅乾的朋友，絕對要把握最後機會去掃貨！Yahoo Food ・ 6 小時前