港鐵老翁揮拳案 72 歲男落網｜鄭家純重新出任新世界百貨中國主席｜曾志偉卸任總經理親吐心聲︱1 月 9 日・Yahoo 晚報

晚安！今天是 2026 年 1 月 9 日星期五。乾燥的東北季候風正為廣東帶來普遍晴朗的天氣。本港地區今晚及明日天氣天晴，明早相當清涼，市區最低氣溫約 14 度，新界部分地區氣溫顯著較低。日間非常乾燥，最高氣溫約 21 度，吹和緩東北風。準備週末活動的朋友，記得注意補濕及早晚添衣。

【今日重點新聞】

港鐵老翁揮拳案｜事主期望法律懲罰 獲親友支持勇敢尋公義 據了解72歲男落網

【Yahoo新聞】港鐵車廂日前發生老翁揮拳襲擊女乘客事件，事主李小姐今日獲悉涉事通緝人士已歸案。據了解，一名 72 歲男子今日於黃大仙區落網，疑犯日前由內地回港，被捕後准予保釋，將安排認人程序。事主李小姐表示感到安慰，希望對方得到法律懲罰，她坦言事發後情緒深受困擾，正尋求專業心理支援。

李小姐表示她致電警方期間仍然被揮拳。（網上片段截圖）

宏福苑五級火｜建造業議會訂阻燃棚網 首批下周抵港：每張附標籤「無得偷龍轉鳳」

【Yahoo新聞】因應大埔宏福苑火警引發對棚網質量的關注，建造業議會集體採購約 5 萬張高標準阻燃棚網，首批將於 1 月 15 日抵港。香港建造業分包商聯會會長伍新華表示，新棚網採用熱熔方式融合阻燃物料，並附有 RFID 系統標籤，如同擁有「身份證」般難以造假。預計每座大廈建築成本僅增加約 0.1%，平均每戶額外負擔約 200 元。

李慧琼當選立法會主席 得票險勝基本盤成疑 港澳辦讚競爭激烈「迸發民主活力」

【Yahoo新聞】立法會主席選舉昨日結束，李慧琼以 47 票險勝陳振英的 42 票。有消息指民建聯為保勝選，曾承諾不再爭奪內會及財會主席等職位。儘管得票差距被視為「警號」，但港澳辦以「港澳平」名義撰文，盛讚選舉過程競爭激烈，充分展現新選舉制度的先進性與優越性，並實踐了「愛國者治港」下的高質量民主。

【今日重點財經新聞】

中國最有錢城市榜出爐！北京、上海均逾20兆人民幣續居首 廣州今年有望成第4個兆元級城市

【鉅亨網】2025 年中國城市資金總量排名揭曉，北京與上海分別以 27.28 兆及 24.14 兆元人民幣穩居前兩名。數據顯示資本向大城市集中的趨勢明顯，長三角地區如寧波、南京的成長率表現最為搶眼。廣州目前資金總量為 9.83 兆元，預計今年將突破 10 兆大關。

樓市回春｜滙豐將按揭回贈提升至1% 按揭業人士料中小型銀行年中或突破1.5%

【BossMind】樓市氣氛回暖激發銀行爭客戰，滙豐近日將按揭現金回贈由 0.7% 上調至 1%，主要針對 1,000 萬元以上的一手樓貸款。業內人士分析，銀行開年表現積極，隨着大型銀行出招，預計中小型銀行為保持市佔率將進一步跟進，年中回贈水平更有機會突破 1.5%。

鄭家純重新出任新世界百貨中國主席

【AASTOCKS】新世界百貨中國公布高層變動，原主席張輝熱因退休辭任。董事會宣布委任鄭家純重新出任主席及執行董事，並由黃少媚出任副主席，於 1 月 9 日正式生效。鄭家純曾於 2021 年卸任該職，期間由鄭志剛及張輝熱先後接掌，如今再度重掌帥印。

【今日重點娛樂新聞】

一周星星 ｜曾志偉暢談五年總經理任期得失感受「我冇諗過我咁鬼冇用」

【Yahoo娛樂圈】即將卸任 TVB 總經理職位的曾志偉，於訪談節目中坦言五年任期壓力極大，形容身份轉變令他「不能隨便說話」。他自嘲原以為三年能解決問題，卻低估了這艘「航空母艦」的規模。志偉透露子女一早勸他卸任，並對於任內未能完成的某件事感到遺憾，詳情將於本周日節目中公開。

江欣燕面容扭曲出席宣傳活動 網民極擔心其健康狀況 曾患甲抗自爆已停藥

【Yahoo娛樂圈】江欣燕早前出席賀歲劇活動時，因身形暴脹及表演需要拉高眼眉，令網民擔心其甲狀腺功能亢進症（甲抗）病情惡化。江欣燕回應指目前已停藥，強調體能沒有問題，身體正逐漸康復，當日面部表情純屬角色模仿，呼籲影迷毋須過度憂慮。

鍾麗緹細女Cayla遺傳優良基因 深邃五官被網民激讚：原地出道吧！

【Yahoo娛樂圈】性感女神鍾麗緹的 15 歲細女 Cayla 近日因一段機場片段成為焦點。Cayla 完美繼承母親的招牌電眼與九頭身修長比例，驚艷一眾網民。不少人留言稱讚其五官深邃，「基因真的好」，甚至有粉絲高呼希望她能「原地出道」。