港鐵老翁涉揮拳襲女乘客 車廂爭位坐：「香港又點呀？」 港鐵證接警方轉介︱Yahoo

港鐵回覆《Yahoo新聞》查詢表示，周日（4日）晚收到警方轉介一宗乘客爭執的求助，相信片中個案。港鐵曾派員上車了解，但未能找到相關乘客。

【Yahoo新聞報道】社交平台Threads昨（5日）流傳片段，顯示港鐵車廂內一名男乘客突揮拳襲擊身旁一名女乘客面部。在場多人乘客喝止，女乘客即表示報警。另一名乘客稱「呢度係香港，有法治㗎」，但施襲男子反駁「香港又點呀？」據目擊事件的上載者稱，涉事男子心急走向空位時，不慎該碰到女子，雙方因而發生口角，警方到場後指示女乘客在觀塘站下車，但沒有在場拘捕男乘客。港鐵回覆《Yahoo新聞》查詢表示，周日（4日）晚收到警方轉介一宗乘客爭執的求助，相信片中個案。港鐵曾派員上車了解，但未能找到相關乘客。

廣告 廣告

Threads流傳兩段涉事片段，其中一段所見，車廂內有不少乘客，但未算十分擠迫。戴口罩的涉事男乘客凝視一名手持電話、束馬尾的女乘客時，激動爆粗，並揮拳襲擊對方面部。有乘客出手阻止，亦有人斥責「唔好郁手郁腳」、「阿伯你好停手」。被襲女乘客沒有還擊，只稱「我要報警」。揮拳的男乘客隨後指向前方座位，操不純正的廣東話解釋，「我想過嗰度......」。

男乘客揮拳襲擊女乘客面部時，座位上一名男乘客出手阻止。（片段截圖）

男乘客疑走向座位時，不慎碰到女乘客，雙方發生口角，男乘客突揮拳襲擊對方面部。（片段截圖）

旁觀乘客：「呢度係香港嚟㗎！」

另一段片則顯示，揮拳的男乘客坐在座位後，仍稱「你再講吖！」另一名男乘客向他說，「阿伯呢度咩地方，呢度係香港嚟㗎！有法治㗎！」，但涉事男乘客反駁「香港又點呀？」有人表示不要動手動腳，被襲女乘客則稱「而家係我畀人打」。

事件在Thread引起熱議，上載片段的網民其後在留言表示，當時涉事男子看到有空位，心急之下走過去時，不慎碰到該位女乘客，雙方因此發生口角，「沒想到阿伯竟兩度揮拳襲擊對方」，女乘客隨即報警。目擊者稱警方當時指示女乘客在觀塘站下車，但並未立即在現場拘捕該老伯。

港鐵呼籲互相禮讓

港鐵回覆查詢時表示，周日（4日）晚上約 9 時許，收到警方轉介一宗乘客爭執的求助，相信為流傳片段中個案。港鐵指，曾派員上車了解，但未能找到相關乘客。港鐵呼籲乘客互相禮讓，不要做出可能影響其他乘客的行為，有需要時可報警或向港鐵職員求助。