港鐵觀塘綫全程行車時間額外多 8 至 10 分鐘 藍田站和調景嶺站之間電力故障｜Yahoo

英國凱特王妃迎來44歲生日，再過兩個月，就是她宣布患上癌症並接受治療的第二年了。這位抗癌勇士目前仍在康復路上，過往也曾分享她在過程中的情緒和感受，畢竟把「王妃」身份放在一邊時，她和很多人一樣，都是正在努力康復的病人而已。她在生日前分享康復路的關鍵，也許會令同樣在路上的人，增添一點希望和方向。

Yahoo Style HK ・ 1 小時前