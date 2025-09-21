港鐵金鐘站欄杆離奇出現原隻小籠包 目擊者晚上重返現場：被人領養了｜網上熱話

有網民日前在港鐵金鐘站一處欄杆，發現有一個完整的小籠包。(Threads圖片)

港鐵金鐘站匯聚4條鐵路綫的人流，每日人流極高。有乘客日前下午3時許在一條扶手電梯前，發現有一個小籠包竟完好地被放在一個金屬欄杆頂部，十分顯眼，直言「點解欄杆上面會有個小籠包」。至同日晚上8時許該名乘客交代後續，稱重返現場時發現小籠包已消失，戲稱「小籠包俾有需要人士領養咗了」。

網民笑言：整到爆汁就要賠錢

帖文引起超過78萬次瀏覽，不少網民對此情此景都感到嘖嘖稱奇，有人戲言「根據香港人慣例，有人跌咗嘢會幫佢執起放返喺隔離欄杆石壆上面等人認領，所以粒小籠包係等緊主人」、「好肚餓，仲係(喺)度？下站到金鐘」、「領養代替購買，好好對佢，佢下半世靠你」、「開咪：小籠包既(嘅)家長請留意，你既(嘅)小籠包係欄桿度等緊你」、「日本有貓站長，我哋有包站長」、「碰瓷嘅一種，整到爆汁就要賠錢。」

另外，很多人留言分享之前在公共交通工具車廂或場所遇到的食物，例如有人搭巴士時見到兩隻蝦和活生生的蟹，「好生猛走甩咗」、「」，亦有人在港鐵站月台看到倒瀉在地上的飯盒等，「公司門口，過馬路位欄杆上面都有個紙包蛋糕。」

