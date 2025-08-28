港鐵暈倒事件的暖心謎團：乘客聯盟背後的驚人善意？

車廂裡的緊急一幕

搭港鐵也能遇上暖心大戲？最近，一位香港網友在Threads上分享了一段超感人的經歷：某天在九龍塘站的港鐵車廂內，一名日本遊客突然暈倒，車上乘客瞬間化身救援隊！

有人按緊急掣聯繫車長，有人掏出糖果飲料，還有人用流利日語安撫，這場面簡直像電影劇情！😲 網友直呼：「香港人真的超有愛！」這到底是怎麼回事？快跟小編來看看！

乘客大聯盟的暖心行動

據《South China Morning Post》2025年8月25日報導，這起事件發生在港鐵荃灣線，4名日本遊客中，一人疑似因低血糖暈倒在地。雖然他很快就醒來，但車廂裡的香港乘客沒有一個袖手旁觀！

有人立刻按下緊急掣通知站務人員，有人翻包包找出可樂和糖果遞過去，幫忙穩定狀況。X上@hk_mtr_moment轉述：「有乘客直接把整罐可樂塞給遊客，超貼心！」😄 這波團結行動，讓人見識到香港人的熱心本色！

日語達人的驚喜登場

最讓人驚呆的是，一位看起來40多歲的大叔竟然用流利日語跟日本遊客溝通，不只安撫他們，還清楚說明下一站會有職員上車協助。

原PO在Threads上寫道：「這大叔日語N2等級吧？簡直是港鐵的隱藏MVP！」@japan_hk_travel在X上留言：「香港人學日語果然有回報，關鍵時刻派上用場！」😎 這位大叔的冷靜表現，瞬間成為全場焦點！

網友熱議的感動漣漪

這篇Threads貼文火速傳開，瀏覽量破萬，網友留言超熱烈！@hk_kindness說：「香港人平時冷漠，關鍵時刻超團結！」@travel_buddy_hk感動表示：「看完心暖暖的，這才是香港精神！」

還有網友分享自己在日本的經歷，@osaka_wanderer寫道：「在日本問路時，當地人走了10分鐘帶我到酒店，超暖！」😊 這波正能量，讓港日兩地的互助精神都上了熱搜！

日本遊客的暖心回饋

這件事不只感動香港網友，也讓日本遊客感受到滿滿溫情。據《HK01》2025年8月26日報導，該名暈倒的遊客後來透過港鐵職員表達感謝，說「香港人的熱心讓我很感動」。

X上@nippon_traveler分享類似經驗：「我在東京迷路時，日本路人超耐心幫我指路！」港日兩地的互助故事，證明善意無國界，讓人看了心頭暖暖的！

Japhub小編有話說

港鐵車廂的這場救援行動，真是讓人又驚又暖！😉 香港人平時看似冷漠，但關鍵時刻的團結和熱心，簡直讓人感動到想鼓掌！

這故事也提醒我們，出門在外多一份愛心，就能讓旅途更美好。你有沒有遇過類似的暖心時刻？快留言跟小編分享吧～