【港鐵】MTR Mobile「一Click即搶」 今日中午12點免費派$500港鐵商場電子禮券 即睇換領詳情

港鐵商場為慶祝十一國慶，推出「一Click即搶」活動，派發3萬份總值$1,000萬港鐵商場電子優惠券！在9月29日中午12時，MTR Mobile登記用戶登入MTR Mobile APP，即可搶$250港鐵商場指定電子優惠券及$500 港鐵商場時裝及美容品牌電子優惠券！ 每位登記用戶最多可以領取$500港鐵商場時裝及美容品牌電子優惠券1份及$250港鐵商場指定電子優惠券1份，先到先得，送完即止。

換領方法

步驟 1：成爲 MTR Mobile 登記用戶及在 MTR Mobile 主頁點選「優惠」

步驟 2：在「所有資訊」下點選「一 Click 即搶」頁面

步驟 3：點選「立即領取」

成功領取電子優惠券的用戶將於 24 小時內於 MTR Mobile 之「我的收藏」>「有效」收到有關電子優惠券，便可於2025年10月1日至10月19日前往指定港鐵商場之參與商戶使用，參與商場包括德福廣場、青衣城、PopCorn、The LOHAS 康城、圍方、THE SOUTHSIDE、連理街。

獎賞詳情

$500 港鐵商場時裝及美容品牌電子優惠券（名額：10,000份）

適用於參與商場的時裝、童裝、皮鞋及手袋、運動用品、視光用品之參與商戶及指定美容品牌商戶，每張電子優惠券消費滿$2,000方可作$500使用。

$250 港鐵商場指定電子優惠券（名額：20,000份）

1張$100港鐵商場指定電子優惠券類別 A （消費滿$800減$100）

1張$50港鐵商場指定電子優惠券類別 B （消費滿$500減$50）

1張$100港鐵商場指定電子優惠券類別 C （消費滿$300減$100）

*以上所有電子優惠券有效日期為2025年10月1日至10月19日。

—

日期：2025/09/29中午12點

地點：MTR Mobile APP

＝＝＝＝＝＝＝

