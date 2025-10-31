港鐵11.9推殘疾人士優惠 當日出遊免費搭港鐵 1名照顧者同受惠

【on.cc東網專訊】11月9日為「2025年國際復康日『殘疾人士免費乘搭車船日』」，港鐵今日(31日)宣布，當日將為殘疾人士及其一位照顧者提供免費乘搭港鐵優惠，合資格乘客當日只需出示殘疾人士登記證、註有「殘疾人士身份」的個人八達通或註有「殘疾人士身份」的樂悠咭等其中一項有效證明文件，即可連同一名照顧者免費乘搭港鐵，今次優惠不包括東鐵線頭等及高速鐵路。

港鐵表示，一直致力為社區提供安全可靠及關愛共融的交通服務，並藉機會向照顧者的付出致以謝意，期望可鼓勵殘疾人士積極參與社區活動，享受便捷無障礙出行體驗，推動社會共融。

