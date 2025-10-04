今年起禁售熒光棒 玩具店改賣電子玩具
港鐵MMA兩男摔角式出動頭槌 路人指「香港人好大壓力」
港鐵紅磡站近日有兩名男子「肉搏」，有經過的途人被嚇怕，急行閃避。
鞋子及眼鏡飛脫到地上
由網民拍攝的短片可見，兩名男子在紅磡站下行扶手電梯口前打架，黑衣男子似乎壓制著白衣男子，白衣男子則極力出動頭槌掙扎。兩人打至身上的鞋子、眼鏡都飛脫到地上。經過的乘客都不禁看看兩人，但不見有人做「和事佬」。上載影片至社交平台Threads的網民則指「香港人好大壓力」。
原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/港鐵mma兩男摔角式出動頭槌-路人指-香港人好大壓力-/605735?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral
其他人也在看
幼兒園爆集體虐待疑似性侵 學童私處受傷
【on.cc東網專訊】台灣彰化縣頂尖保進幼兒園爆出駭人聽聞的集體虐童及疑似性侵害事件，園方在短短10天內多達158次不當管教行為，造成至少6名幼童身心受創。幼童不僅私處有撕裂傷、肛門紅腫，更多次半夜驚醒哭喊，出現創傷後壓力症候群。彰化縣政府教育處周四（2日）回應on.cc 東網 ・ 1 天前
屯門中年漢暈倒屋內 妻揭發送院不治
【on.cc東網專訊】屯門有人暈倒亡。今日(4日)清晨6時05分，一名女子報案，懷疑其丈夫於龍門路45號富健花園一單位內暈倒。救護員接報到場，發現姓郭(48歲)男事主倒臥在上址一房間。郭男昏迷被送往屯門醫院搶救，其後被證實死亡。案件列作「送院時死亡」，郭男死因有on.cc 東網 ・ 1 天前
遇害華女留學生生前男友 擬再赴美尋屍骨下落
【on.cc東網專訊】中國女留學生章瑩穎2017年在美國，被同校助教克里斯坦森（Brendt Christensen）綁架殺害，兇手被判囚終身。章瑩穎生前男友侯霄霖近日探望其父章榮高，並首次出鏡協助直播帶貨，他們計劃再赴美尋找章瑩穎的遺體。on.cc 東網 ・ 1 天前
2025世界50最佳酒吧頒獎禮首度落戶香港！本地酒吧Bar Leone上年奪全球第2名
作為酒吧界的頂級指標，每年「世界50最佳酒吧」（The World’s 50 Best Bars ）名單可說是一眾愛酒飲的必收藏之選，榜單由國際飲品與餐飲行業專家評選出，旨在表彰全球最頂尖的酒吧。每年一度的頒獎典禮更是行業盛事，匯聚頂尖調酒師、媒體和美食家，而今年頒獎禮首度首度落戶香港，並於10月選址啟德郵輪碼頭舉行！作為好酒之人，你又怎可以錯過？Yahoo Food ・ 1 天前
紅磡海心公園兩男遭刀襲 一人被割頸流血 警追緝疑兇｜Yahoo
紅磡海心公園今午（4日）發生襲擊案，兩名男子懷疑遭人用刀襲擊，其中一人頸部流血。兩名傷者送院治理，其中一人昏迷。警方正追緝一名疑犯。Yahoo新聞 ・ 22 小時前
林曉培久違登台演出 再唱代表作《心動》感動全場
【on.cc東網專訊】台灣歌手林曉培近日久違現身音樂派對活動，與一眾新世代歌手同場交流，身為樂壇前輩的她獻唱經典歌曲《心動》，感動全場。提到與年輕歌手打成一片，她笑言：「遇到很多很不一樣的藝人朋友，新一代的歌手，所以感覺有挖到寶。」她又透露近期全心投入創作：「在東方日報 OrientalDaily ・ 34 分鐘前
破產貴婦想打工 不滿拿最低薪資開口嫌棄
[NOWnews今日新聞]台灣最低工資審議委員會上月26日召開會議，決定自115年1月1日起，調整每月最低工資至29500元，每小時最低工資由190元調整至196元。不只台灣，日本也有所謂的最低薪資，...今日新聞 ・ 1 天前
警方拘捕54歲本地男子 檢獲市值約2000萬元懷疑冰毒
【Now新聞台】警方搗破一個毒品儲存倉，以涉嫌「販運危險藥物」拘捕一名54歲本地男子，檢獲約60公斤懷疑冰毒。 檢獲的懷疑冰毒共重60公斤，市值約二千萬港元。本周五晚上，警方在屯門區一個工廠大廈劏房單位外截查一名男子，從他手持的尼龍袋內發現15包、每包一公斤的懷疑冰毒；警方進一步搜查該名男子的毒品儲存倉，再檢獲45包各重一公斤的懷疑冰毒，總重量達60公斤。警方留意今次販毒手法有別於以往常用的私家車或輕型貨車運毒，販毒集團以尼龍袋配合工程車輛作為掩飾。警方以涉嫌「販運危險藥物」將該名男子拘捕，案件於下周一屯門裁判法院提堂。#要聞now.com 新聞 ・ 21 小時前
「Z世代凝視」是什麼？新生代職場「死魚眼」厭世冷處理溝通法：是沒禮貌還是不想虛假扮投入？
大家於職場上也有遇過讓你摸不著頭腦的 Z 世代社會新鮮人嗎？近日新聞系教授 Jessica Maddox 於社交媒體分享「 Z 世代凝視」（Gen Z Stare），為新世代的新式代溝下了新定義，一起來看看這種讓人苦惱的「死魚眼」、「厭世眼」是怎樣煉成的吧。Yahoo Style HK ・ 1 天前
《許我耀眼》陳偉霆是誰 與鄧紫棋情同兄妹
[NOWnews今日新聞]香港男星陳偉霆日前搭檔趙露思，出演新劇《許我耀眼》，僅上線5天就在騰訊熱度年榜竄進前列，甚至刷新劉亦菲《玫瑰的故事》紀錄聲勢驚人。劇集熱度爆棚的同時，也讓不少觀眾好奇陳偉霆是...今日新聞 娛樂 ・ 1 天前
海關搗破製毒工場拘兩人
【Now新聞台】海關在葵涌搗破一個製毒工場，拘捕兩名男子。 行動中檢獲2.5公斤懷疑可卡因及293克懷疑霹靂可卡因，估計市值約210萬。海關周五在葵涌截停兩名可疑男子，發現他們身上藏有毒品，於是將他們拘捕及押解到附近一個住宅單位，在單位內檢獲這批毒品，相信為區內一個製毒工場。海關指，兩名被捕男子包括一名非本地人士。#要聞now.com 新聞 ・ 19 小時前
滕麗名老公朱建崑被指逼員工收工後上培訓 「朱生話唔想浪費日間工作時間」
滕麗名老公朱建崑（Matthew Chu）出任日資公司香港總監，但係有該公司疑似員工發文，直指朱生「逼人OT」仲要無補水！Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
張栢芝做完空中飛人終返港 即蒲街市被嗌：靚姐！
【on.cc東網專訊】「顏霸」張栢芝於9月頭擔任完林家謙紅館演唱會嘉賓獻唱代表作《任何天氣》後，即飛抵上海隨大隊前往蒙古拍攝內地旅綜節目《一路繁花2》，之後再趕往北京及重慶分別出席時尚及品牌活動，飛來飛去做「空中飛人」一個月，她終於可以返港休息。東方日報 OrientalDaily ・ 34 分鐘前
英超 ｜拿文斯地標把關 助曼聯零封淨勝兩蛋
自從由安特衛普加盟後連續三場坐板凳，主帥阿摩廉終於決定讓比利時門將拿文斯在英超登場，取代比恩迪殊。曼聯最終靠著曼治與錫斯高各入一球，以零封取勝，亦是曼聯今季英超第一次零失球。Yahoo 體育 ・ 10 小時前
錫斯高入波 海倫留言祝賀好友
【Now Sports】現已外借至拿玻里的海倫，在網上祝賀紅魔鋒將兼朋友錫斯高，恭喜他取得入球。錫斯高（Benjamin Sesko）在周六2:0勝新特蘭一戰為曼聯取得入球後，賽後在個人社交網絡Instagram發帖，慶祝自己入波及球隊贏波，引來以借將身份加盟拿玻里的海倫（Rasmus Hojlund）留言：「恭喜，我的朋友。」簡單的一句說話，顯示出海倫胸襟廣闊的窩心舉動，事關曼聯在今夏簽入錫斯高，正正就是用來取代海倫在曼聯前鋒的位置，後者曾向外表示自己希望今季留在紅魔爭取正選，但最終都是被逼離開，以外借身份加盟拿玻里。錫斯高頭5場為曼聯上陣的英超比賽，都未能取得入球，但自上輪1:3不敵賓福特一役有入球進帳外﹐周六對新特蘭再入一球，連續兩場有波入，漸入佳境。另一方面，海倫雖然效力曼聯期間入球不多，不過今季在拿玻里頭5場已有3個入球，相信已得到拿玻里領隊干地的信任，大有機會季後正式轉會。now.com 體育 ・ 2 小時前
阿摩廉不保證紅魔反彈
【Now Sports】曼聯領隊阿摩廉承認不能逃避紅魔成績欠佳的事實，外界作出批評亦屬正常，現階段也不敢向球迷保證，球隊一定會有進步。曼聯今季成績未見改善，上仗以1:3見負賓福特，吃下今季以來的第3場聯賽敗仗，名宿朗尼周二接受訪問時，狠批現在的紅魔已經失去靈魂。對於外界批評，阿摩廉（Ruben Amorim）坦言理解：「批評很正常，你總不能逃避成績問題，此外還存在上季的歷史包袱，儘管上季對我來說已是無關重要。」阿摩廉帶領曼聯以來踢過49場比賽，當中勝出了18場，單計33場聯賽賽事，紅魔更只曾勝出過9場，至今更是未曾嘗過兩連勝的滋味。儘管消息人士指，紅魔班主拉傑夫爵士至今仍然支持阿摩廉，但不少人認為，若曼聯周六未能擊敗升班馬新特蘭的話，阿摩廉的帥位在兩星期國際賽休戰期內，將會出現危機。紅魔目前6戰得7分，只處於英超積分榜第14位，被問到能否向球迷作出任何保證時，阿摩廉說：「現在不是說的時候，是展現表現的時間，我看過今季的比賽，對我來說，己隊是截然不同，但此刻我卻無話可說。」now.com 體育 ・ 1 天前
往西貢東壩交通非常繁忙 運輸署籲遊人保持忍讓
【on.cc東網專訊】西貢萬宜水庫東壩風景秀麗，現時正值內地十一長假，每日均吸引大量遊客行山打卡。運輸署今早11時53分表示，通往萬宜水庫東壩的西貢萬宜路交通現時非常繁忙，專線小巴第9A號線的營辦商已加強服務應對乘客需求，呼籲遊人妥善計劃行程，預留充裕交通時間，on.cc 東網 ・ 1 天前
周六運作幼兒青少年及長者等中心 3號風球下仍然開放
【on.cc東網專訊】社會福利署今日(4日)宣布，三號熱帶氣旋警告信號已經發出，通常於星期六提供幼兒中心、鄰里支援幼兒照顧計劃及學前兒童或小學生課餘託管服務的單位、長者服務中心、日間學前康復服務單位及包括綜合職業康復服務中心、綜合職業訓練中心及展能中心在內的日間on.cc 東網 ・ 1 天前
網上熱話｜兩區輕鐵站爆紅成打卡點 被形容港版日本鎌倉車站
深度遊愈趨盛行，遊客發掘了很多新的「打卡點」。最近有網民分享港版日本鎌倉車站的照片，吸引很多人到訪兩區的輕鐵站「打卡」。am730 ・ 18 小時前
內地客料開始返程 十一長假昨首現淨離港趨勢
【on.cc東網專訊】踏入內地十一長假期第4日，昨日(3日)入境人次約49.8萬，較去年同期的42.8萬，升約16%。其中內地旅客佔22.2萬人次，較去年同期的19.6萬人次，增加13%。然而，昨日亦有22.4萬人次內地旅客出境，即昨日淨離港內地旅客有2,000on.cc 東網 ・ 1 天前