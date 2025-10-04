港鐵MMA兩男摔角式出動頭槌 路人指「香港人好大壓力」

【Now Sports】曼聯領隊阿摩廉承認不能逃避紅魔成績欠佳的事實，外界作出批評亦屬正常，現階段也不敢向球迷保證，球隊一定會有進步。曼聯今季成績未見改善，上仗以1:3見負賓福特，吃下今季以來的第3場聯賽敗仗，名宿朗尼周二接受訪問時，狠批現在的紅魔已經失去靈魂。對於外界批評，阿摩廉（Ruben Amorim）坦言理解：「批評很正常，你總不能逃避成績問題，此外還存在上季的歷史包袱，儘管上季對我來說已是無關重要。」阿摩廉帶領曼聯以來踢過49場比賽，當中勝出了18場，單計33場聯賽賽事，紅魔更只曾勝出過9場，至今更是未曾嘗過兩連勝的滋味。儘管消息人士指，紅魔班主拉傑夫爵士至今仍然支持阿摩廉，但不少人認為，若曼聯周六未能擊敗升班馬新特蘭的話，阿摩廉的帥位在兩星期國際賽休戰期內，將會出現危機。紅魔目前6戰得7分，只處於英超積分榜第14位，被問到能否向球迷作出任何保證時，阿摩廉說：「現在不是說的時候，是展現表現的時間，我看過今季的比賽，對我來說，己隊是截然不同，但此刻我卻無話可說。」

now.com 體育 ・ 1 天前