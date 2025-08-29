港鐵MMA｜一列開往金鐘方向的東鐵綫列車，有人發生衝突，場面混亂。(影片截圖)

社交平台流傳一段影片，可見一列開往金鐘方向的東鐵綫列車，車上有兩班人發生衝突，場面混亂，有女童因受驚過度發出尖叫哭聲。其中一名禿頭男子與一名穿黑衣女子糾纏，女子倒地並手執男子衣領，有人稱「佢攞咗我啲嘢」，附近一名男子爆粗稱「攞乜X嘢？」。

此時一名紅衣男加入戰團向禿頭漢叉頸，將其壓至座位上。期間車廂內有乘客勸阻叫「放手」，但紅衣男明言「我唔放」，繼續箝制推撞禿頭漢，紅衣男一度鬆手，禿頭男坐下彎腰低頭，被紅衣男用手壓頭，即使禿頭男起身，遭紅衣男猛推再次坐下。隨後列車到站車門打開，禿頭男手持背包疑離開車廂，片段亦隨即結束。

衝突期間列車內多人圍觀及用手機拍片，場面一片混亂，有附近女童因受驚過度發出的尖叫和哭聲。

有網民表示「港鐵MMA」、「仲唔帶走個小朋友係咩事，佢已經驚到狂喊，班大人有咩事打到跌低撞到佢點算」、「唔好叉人條頸，搞出人命就好笑」、「陰公，嚇死個小朋友」。

原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/港鐵mma-紅色男叉頸施襲-禿頭漢被打至坐下-女童受驚哭泣/594076?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral