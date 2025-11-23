十五運會 全運會

第十五屆全運會上周五閉幕，港隊在今屆取得19面獎牌，創歷屆最多。體育學院院長蔡玉坤表示，最初預計港隊獲得雙位數字獎牌，最終成績更喜出望外；認為證明本港運動員水平與內地各省市相近，而取得佳績原因包括特區政府對體育發展的支持力度，亦與運動員多了到內地交流訓練有關，相信未來愈來愈多。

港隊在十五運會競賽項目取得9金、2銀、8銅共19面獎牌。蔡玉坤在電視台節目上表示，港隊過去7次參加全運會，最多一次獲16面獎牌，上屆則有7面，今屆是第8次參加，單是金牌已達9面，形容是「重大突破」。他又指，部分項目雖未有收獲獎牌，「有8至9個項目取得第四，即證明我們很接近獎牌的邊緣，其實取得5至8名的運動員也逾40人。」欣喜看到年輕優秀運動員湧現，部分項目出現新星。

全運會 女車神 李思穎

蔡玉坤分析取得佳績的原因，有多項因素，包括政府近年對體育大力支持、青訓成效顯著，以及國家支持亦很重要，香港運動員與內地交流訓練增加，並透露未來將進一步擴大內地集訓安排，但同時亦要面向世界，例如下屆奧運在美國舉行，教練亦須調整訓練安排，並熟悉場地。

申辦大型國際賽事非純商業考慮

對於國際奧委會終身名譽主席巴赫早前稱，主辦今屆全運會的大灣區具申請奧運的潛力，蔡玉坤同意值得做，亦毋須先辦亞運等賽事，因為全運會和奧運會規模差不多，又指申辦這些國際賽事並非純粹從商業角度考慮，而是一種無形資產，對體育旅遊有協同效應，有助體育發展，亦可增加社會和市民的凝聚力。

原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/港隊十五運會奪19獎牌歷屆最佳-蔡玉坤-青訓與內地交流奏效/621465?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral