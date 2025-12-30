《尋秦記》專訪｜古天樂被林峯視為真師傅
港隊女足獲派男更衣室遭主帥質疑 尿兜臨近物資摺檯 球員轉戶外傾戰術｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】第七屆女子省港盃周日（28 日）在九龍灣公園足球場舉行，港隊女足以 0：1 輸給廣東隊。港隊女足主帥列卡度（José Ricardo Rambo）事後在 Instagram 上傳限時動態，相片顯示港隊女足被安排使用男更衣室，擺放物資的摺檯就在未圍封的尿兜旁邊。列卡度質疑，一場重要的女足主場賽事出現如此安排是否恰當，《Yahoo 新聞》已經向康文署和中國香港足球總會查詢事件，正待回覆。
《明報》引述一名當日有份作賽的不具名球員說，當日獲分配使用的男更衣室空間小，「全個地板都係濕晒」，球隊最終要在中場休息期間改到更衣室外開會，但受到附近雜聲及人流影響。有關注賽事的市民就在 Threads 上載圖片，表示港隊女足「要喺更衣室外面講戰術」。
上屆賽事旺角大球場舉行
翻查資料，第六屆女子省港盃於今年 1 月 14 日在廣州天河體育中心副場舉行，至於第五屆女子省港盃就在上年 2 月 1 日在旺角大球場上演。前述的不具名球員就指，球隊內部並不理解為何女子省港盃不能與男子省港盃安排看齊，即同於香港大球場舉行賽事。
