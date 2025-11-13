黑色星期五優惠大合集！
港隊跆拳道品勢運動員創歷史 首誕世界第五名好手
香港跆拳道代表隊近日在世界跆拳道聯盟（World Taekwondo）最新公布的世界排名中再創佳績！三位中國香港品勢運動員表現亮眼，排名大幅躍升，當中更誕生了史上首位打入世界第五名的運動員，為香港體壇寫下新一頁。
江麗莉澳洲雙冠封王
躍居世界第五在2025年8月於澳洲舉行的「WT President's Cup & Australian Open 2025」賽事中，運動員江麗莉表現出色，不但在女子U40個人品勢項目中勇奪冠軍，更與隊友王翠雯、陳佩儀聯手在女子團體品勢U50項目中再摘金牌。憑藉一系列優異的賽事成績，江麗莉的世界排名由第17位大幅躍升至第5位，成為香港跆拳道史上首位打入世界前五的品勢運動員，創下歷史性突破。
陳頌賢雙線出擊登第七
呂靖楠闖入前十一男子運動員方面同樣喜訊連連。陳頌賢在同一賽事中展現全能身手，他在「WT President's Cup」男子U30個人品勢項目中奪冠，並於「Australian Open 2025」同組別賽事摘季，更與隊友呂靖楠、劉浩賢攜手在男子團體品勢U30項目中勇奪雙料冠軍。 憑藉個人及團隊項目的出色表現，陳頌賢的世界排名由第13位升至第7位，充分展現其精湛技術與團隊協作能力。 而呂靖楠在男子U30個人品勢項目的表現同樣令人讚賞，世界排名成功攀升至第11位，證明香港跆拳道新一代運動員在國際舞台上已具備強大競爭力。
港隊實力獲國際肯定
未來再創高峰三位運動員憑藉刻苦訓練和過人技術，在國際賽場上充分展現香港跆拳道品勢的實力，為香港爭光，更彰顯了本地跆拳道運動的迅速發展與無限潛力。中國香港跆拳道協會對運動員的傑出成就表示熱烈祝賀，並感謝教練團隊及後勤人員的悉心栽培和支持，協會將繼續全力支持運動員備戰未來的國際賽事，期待他們再創佳績，為香港寫下更多光輝篇章。
