港隊迎戰孟加拉前 打氣聲響遍啟德體育園 球迷最後衝刺買紀念品

【Now新聞台】亞洲盃外圍賽今晚在啟德主場館舉行，港隊迎戰孟加拉。

未入場已經氣勢如虹，港隊球迷的打氣聲響遍啟德體育園。孟加拉的球迷亦不示弱，帶同國旗入場支持球員。球賽將於晚上八時開波，場館外已經大排長龍，站滿等候入場的港隊及孟加拉球迷。

不少港隊球迷都穿上紅衣，帶同鼓、旗幟等道具，準備入場為愛隊打氣，亦有過百名球迷在賽前最後衝刺買紀念品。有球迷希望增加球衣供應量。

球迷陳先生：「不是那麼多球迷可以不上班、放假，早上10點、11點過來啟德排隊。只有一兩間專門店排隊，大家都要上班、上學，如果多些銷售點可以賣，有足夠現貨，對於大家入場支持港隊都會好很多。」

球迷Krystal：「對於大家公眾來說，認識、推廣的程度已經不是很久以前，只認識一兩個球員那麼簡單。我希望自此之後，大家都可以嘗試多些去觀看港超聯，因為他們都是需要大家支持的球隊。」

#要聞