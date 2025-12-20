游嘉欣爭做「新聞之花」 坐上主播位打卡

【on.cc東網專訊】現年25歲的游嘉欣，近來狀態回勇，瘦身成功的她，成功搣走包包臉，上鏡狀態Level Up。日前她網晒穿背心露腰裝對鏡自照，騷出迷人纖腰，手臂亦纖幼，身材比例十分好，獲網民大讚靚女，其中一張她抱着貓貓的照片，有網民覺得她撞樣女神李佳芯添！近日掀起一股《新聞女王》熱潮，嘉欣也趁熱鬧到無綫新聞主播位打卡，她寫着：「新聞主播位係幾有feel ge，有機會上去坐咗吓！」搖身一變成為「新聞之花」，有網民留言「好想睇你報道新聞」、「靚靚新聞之花」。

