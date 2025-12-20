宏福苑火災︱一文整合所有捐款渠道
游嘉欣爭做「新聞之花」 坐上主播位打卡
【on.cc東網專訊】現年25歲的游嘉欣，近來狀態回勇，瘦身成功的她，成功搣走包包臉，上鏡狀態Level Up。日前她網晒穿背心露腰裝對鏡自照，騷出迷人纖腰，手臂亦纖幼，身材比例十分好，獲網民大讚靚女，其中一張她抱着貓貓的照片，有網民覺得她撞樣女神李佳芯添！近日掀起一股《新聞女王》熱潮，嘉欣也趁熱鬧到無綫新聞主播位打卡，她寫着：「新聞主播位係幾有feel ge，有機會上去坐咗吓！」搖身一變成為「新聞之花」，有網民留言「好想睇你報道新聞」、「靚靚新聞之花」。
【更多影劇新聞詳情請上東網新聞】
其他人也在看
張柏芝分享與兒子相處之道 劉嘉玲爆狄波拉私下評價前媳婦
內地真人騷節目《一路繁花2》近期熱播，參與藝人不時爆出鮮為人知的事情，令節目熱度有增無減。日前播出最新一集...Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
《新聞女王2》袁富華首拍TVB劇過足戲癮有望演續集 大讚阿佘Bosco：冇返咁上下功力做唔到
TVB台慶劇《新聞女王2》喺日前（15日）播出兩小時大結局，一眾演員及幕後人員都有出席結局宣傳活動，而飾演「終極Big Boss」東南亞神秘富商Richard Wu嘅袁富華亦有出席，期間接受傳媒訪問，承認獲監製斟演《新聞女王》電影版或續集。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
袁詠儀突然不愛買包了！張智霖竟喊「怕怕的，不如買兩個吧」 24年婚姻寵溺藏不住
誰也沒想到，張智霖竟然會因為老婆袁詠儀「不買包」而感到不安！近日他在新劇《璀璨之城》開機活動上分享的一段話，引發不少討論，也使得兩人結婚24年的相處日常再度成為話題。姊妹淘 ・ 23 小時前
姜濤演唱會服裝惹批評 監製揭「棄著值30萬火元素服裝」原因：這是良心問題
姜濤於亞博舉行《KEUNG TO ”LAVA“ LIVE 2025》演唱會，得知有大埔宏福苑受災的歌迷入場，特別致意：「希望在坐的每一位，今晚可以釋放自己所有情緒，開心或唔開心又好，我哋都當係一場夢，我哋盡情發呢場夢。」Yahoo 娛樂圈 ・ 19 小時前
53歲香港女神堅持「不醫美」！一句話說服全網 網讚：這才是人間清醒
陳慧琳在訪談中提到，每個人條件不同，就算是同樣的療程，效果也未必一樣，她還笑說萬一做了眼歪嘴斜要怎麼辦？因此與其冒風險改變臉部線條，不如接受歲月自然留下的痕跡。從近距離鏡頭來看，她的臉部線條並非刻意緊繃，而是保有表情與神情的流動感，這種「看得出年紀、卻不...styletc ・ 1 天前
《尋秦記》「滕翼大哥」黃文標為追演員夢狂打工兼職賣魚 遺憾家母沒法見證置業成家
電影版《尋秦記》上映在即，令TVB劇集《尋秦記》再度成為討論熱話，當中飾演項少龍（古天樂飾）結拜兄弟的滕翼（黃文標飾）近日獲網民大讚外表冷酷的他被野生捕獲時非常友善親民。Yahoo 娛樂圈 ・ 59 分鐘前
朱慧敏一家為愛女Shera迎接2歲生日 一對可愛子女萌爆搶Fo
朱慧敏（Queenie）與醫生丈夫婚後育有一對子女，最近為愛女SheRa慶祝2歲生日，並分享慶生影片，囡囡SheRa和囝囝Aten都又乖又可愛！Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
孫藝珍、玄彬褪去「男女神光環」 享受平淡日常的愛情
愛情劇的浪漫引人浮想，因此媒體和公眾得悉韓劇《愛的迫降》男女主角、玄彬與孫藝珍因戲結緣及成婚，無不為兩人感到欣 […] The post 孫藝珍、玄彬褪去「男女神光環」 享受平淡日常的愛情 first appeared on OLO. 這篇文章 孫藝珍、玄彬褪去「男女神光環」 享受平淡日常的愛情 最早出現於 OLO。OLO Magazine ・ 1 天前
李昭南出席記招後被一男士強行擁抱 出PO還原事件：合照唔好咁衝動
現年36歲Mishy李昭南，2016年當選「全美華埠小姐」第二公主，之後就加入ViuTV擔任主持及拍劇工作。噚日（18日）李昭南出席ViuTV劇集《存酒人》記者招待會，事後佢喺Threads出PO詳細交代一件令佢唔舒服嘅合照事件。Yahoo 娛樂圈 ・ 22 小時前
今田美櫻從福岡到紅白舞台！ IG五百萬粉絲每天刷屏表白！
夜裡刷日劇的大家，有沒有那種女星一看就覺得「哇，這妹子也太有親和力了吧」？今田美櫻就是這種讓人一看就喜歡上的類型～Japhub日本集合 ・ 1 天前
陳曉華專注工作 不舒服的事不要做
【on.cc東網專訊】藝人陳曉華在剛播完出的無綫台慶劇《新聞女王2》中扮演唐芷瑤，角色無是生非，相當乞人憎。雖然角色並不討好，但卻令觀眾留下印象，劇集完滿結束，她在社交網總結，分享今次演繹角色的領悟。東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
Zendaya與Robert Pattinson「假婚照」騙全城？原來是A24新作《The Drama》宣傳
在波士頓環球報刊登Zendaya與Robert Pattinson假訂婚公告，兩人甜蜜合照配詳細職業背景超逼真，讀者當成真明星喜訊熱議一天後，才揭曉是獨立片廠A24的新片《The Drama》宣傳神來一筆，直接炒熱預告話題。Yahoo Style HK ・ 1 天前
61歲尹天照拍探店片 雙下巴眼袋盡顯 大排檔食雞屁股極麻甩
亞視經典劇集《我和殭屍有個約會》於1998年播出時極受歡迎，成為「亞視神劇」之餘更令飾演馬小玲嘅萬綺雯同況天佑嘅尹天照因而走紅。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
專訪｜蝦頭自揭「I到爆」與形象有出入 黃智雯曾與老公多磨擦靠修煉變和諧
黃智雯近年轉戰舞台劇非常成功，即將又有新作《天下無不西之閨蜜》，更與楊詩敏（蝦頭）雙雙飾演婚女子，上演各種明爭暗鬥。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
叱咤頒獎禮2025｜「叱咤樂壇我最喜愛的歌曲」最後五強正式誕生
由商業電台主辦《2025年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》將於2026年1月1日晚上7時假亞洲國際博覽館ARENA盛大舉行。「叱咤樂壇我最喜愛的歌曲」第二階段投票已於 12 月 15 日中午 12 時正式展開，截至12月19日中午12時，第二階段投票正式完結，最後五強如下：Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
Rosé還有神級聯手新歌？Bruno Mars爆料預告，這對黃金組合會續寫新歌
Rosé單飛後戰績輝煌：《On The Ground》創24小時YouTube K-pop紀錄、首支Billboard全球200空降神曲；與Bruno Mars合唱《APT.》更蟬聯全球雙榜9週，簽WME頂級經紀、PUMA大使、《時代》百大影響力首位K-pop女solo，實力圈粉無數。Yahoo Style HK ・ 1 天前
Edan日本搵波打 經理人乘機向體育館職員Sell藝人
【on.cc東網專訊】男團MIRROR成員Edan（呂爵安）向來熱愛籃球，就連早前於日本拍攝韓劇《模範的士3》時，也趁空檔找地方過手癮。Edan於社交網上載片段，跟粉絲分享於日本找地方打打籃球的經歷，寫道：「見前排節目訪問出咗我呢個『海外拍攝之荒山野嶺冇嘢做惟有東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
邊圭祐眼神兇狠觀眾腿軟！ 仙台打燈工變身國民男神！
半夜追日劇的夜貓子們，有沒有遇過那種男星，身高一八二、氣質神秘，但笑起來又超暖的？渡邊圭祐就是這種讓人一看就移不開眼的傢伙～Japhub日本集合 ・ 1 天前
《艾蜜莉在巴黎》羅馬篇開跑、狂曬經典Baguette！FENDI再推限定款美到必收
在第五季裡，Emily多次背上FENDI經典Baguette，穿梭於羅馬街頭，場景更橫跨 FENDI羅馬總部Palazzo della Civiltà Italiana 與 Palazzo FENDI 旗艦店，時尚與劇情無縫接軌。對粉絲來說，這不只是一個包，而是一段屬於《艾蜜莉在巴黎》的浪漫延伸。而FENDI也隆重加入這場浪漫冒...styletc ・ 21 小時前
恭喜！Apink尹普美宣布結婚「快樂動搖都在一起」：我決定和他度過未來
韓國人氣女團Apink迎來首位結婚成員！成員尹普美今（18日）無預警透過親筆手寫信，親自向粉絲宣布結婚喜訊，對象是交往多年的知名音樂製作人Rado（本名宋周英）。兩人預計將於明年五月正式步入禮堂。姊妹淘 ・ 1 天前