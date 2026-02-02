游學修疑不滿被ViuTV刪走鏡頭 連環發文兼拎埋姜濤舊照反擊 轉頭叫休戰︰攰了唔玩了

Channel試當真於去年10月「熄燈」後，主腦之一游學修仍活躍參與唔少演出，早前更加同JFFT去蒙古旅行拍片。游學修另外亦替Tyson Yoshi為新歌《追》所拍嘅微電影《1994前傳 - 追 CHASING THE WIND》做主角。早前該片舉行首映禮，游學修身為主角當日當然有份出席，但有網民發現ViuTV及旗下Viu1娛樂新聞報道片段中，唔止訪問片段無修哥，就連現場花絮都竟然冇影，令網民思疑游學修「被消失」。

游學修

游學修喺限時動態中將Viu嘅報導截圖倒轉分享

游學修另外貼上2019年喺ERROR演出後台同姜濤嘅合照。

游學修疑似得知事件之後，亦都唔客氣發文回敬，首先喺限時動態中將Viu嘅報導截圖倒轉，然後再喺影住ViuTV吉祥物Sound Bear嘅照片上加上設計對白「嘩！你好大隻喎」。另一張相Sound Bear就低頭望住另一隻細啲嘅玩具恐龍，配上對白「你係試當真？」，網民解讀認為修哥暗示ViuTV身為大台睇唔起網台。

游學修喺影住ViuTV吉祥物Sound Bear嘅照片上加上設計對白「嘩！你好大隻喎」。

隨後游學修再喺threads個人簡介上加入ViuTV同Viu1嘅社交帳號，並且貼上2019年喺ERROR演出後台同姜濤嘅合照。此外修哥又喺多位藝人嘅帳號度留言，例如近期主持ViuTV節目《骰界》嘅吳肇軒出post提及節目，游學修就留言「我之前拍節目 Mirror、Error、Collar、Rover、小薯茄，一個都請唔到」，相當有骨。首映報導「被消失」一日後，游學修為Tyson Yoshi微電影同Tyson Yoshi、導演何圖、張文傑開直播，期間游學修多次自嘲「封殺事件」，「而家曝光愈來愈少，難得仲有Tyson老師畀大家有機會看見修仔！」，並且話自己而家講咩都唔會上新聞，「我而家最爽我講完呢啲嘢都唔會上新聞，以前好驚講錯嘢即刻上新聞，我而家唔驚」。翻查資料，游學修早有同ViuTV合作，如劇集《瑪嘉烈與大衛 綠豆》及《仇老爺爺》。

期主持ViuTV節目《骰界》嘅吳肇軒出post提及節目，游學修就留言「我之前拍節目 Mirror、Error、Collar、Rover、小薯茄，一個都請唔到」

游學修之後再將threads個人簡介上ViuTV同Viu1嘅社交帳號拎走，但就寫道「希望有天可以上開電視」，結果HOY TV主持俞詠文又真係出post問修哥「我代表HOYtv娛樂頭條仝人誠意邀請你做訪問呀」。

HOY TV主持俞詠文又真係出post問修哥

