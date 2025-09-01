游詩璟穿比基尼超辣 濕身入水導演看傻

▲游詩璟在《百味人生》劇中首次穿比基尼上鏡，為了畫面好看她特別減重5公斤，火辣身材讓現場都看傻。（圖／三立提供）

[NOWnews今日新聞] 三立八點檔《百味人生》讓演員們過足戲癮，也挑戰許多全新角色。游詩璟在劇中飾演王振復的女兒，同時也是江宏恩的情婦，再次演出壞女人的她表示，為了詮釋角色做了很多準備。不僅如此她還解鎖了穿比基尼上鏡的經驗，為了讓畫面完整好看，她特別減肥5公斤展現了火辣身材。

游詩璟為詮釋角色 特別出門購入比基尼

為符合角色設定，游詩璟在妝髮上做了重大改變，尤其是冷豔唇色，強化角色氣場。其中一場與江宏恩在別墅度假的戲，她換上三點式泳裝，大膽演出。她笑說：「剛聽到要穿泳裝時，真的驚慌傻眼，因為從沒在鏡頭前穿過泳裝，而且已經十多年沒游泳。」當腦中閃過各種泳裝款式時，最後想到自己飾演的小三嘉嘉，便只能選擇比基尼。

為了找到最符合角色的「嘉嘉比基尼」，平常宅在家的她特地跑去東區挑選。她笑說：「我第一次在店裡試穿比基尼各種款式，店員還懷疑問我是不是有什麼特殊需求，眼神好像覺得我在做黑（笑）。」她還購入各式胸貼，研究「比基尼線」，做足萬全準備，也算圓了自己的第一次經驗。

▲游詩璟（如圖）在《百味人生》中飾演江宏恩的情婦，為了演出壞女人她做足了準備。（圖／三立提供）

為上鏡畫面完美 減重3個月瘦5公斤

雖然游詩璟的平坦小腹本來就讓人羨慕，不過她還是為戲刻意減重三個月，瘦了5公斤，笑稱：「胸部縮水了，但還好腰線和馬甲線還在！」她每天減少進食量，晚上常常餓到驚醒，血糖過低讓她在片場不時頭暈，還搭配深蹲、仰臥起坐。

泳裝戲拍攝兩天，游詩璟全副武裝，甚至準備了NuBra，希望帶給觀眾驚豔感。然而她也坦言，自己其實內向害羞到極致，上場前脫下浴袍的瞬間，一直在心裡對自己喊話：「你是李嘉嘉！你是李嘉嘉！」進入水中後，冰冷的山泉水加上淋雨，讓她冷的直發抖，反而忘了害羞，只希望快點完成拍攝回家洗熱水澡。

她笑說，這兩天讓她深刻體會「當你不尷尬，尷尬的就是別人」。當她穿著比基尼出場時，現場男工作人員眼神全僵直望向遠方，不敢直視。而這場戲還意外因星卉突然入鏡，讓她趕緊躲到泳池底下，硬憋氣超過45秒。游詩璟笑說：「其實我可以憋更久，只是水裡要睜眼，眼睛痛才浮起來。」

▲游詩璟在《百味人生》中首次穿比基尼上鏡，為此她特別減重5公斤。（圖／三立提供）

