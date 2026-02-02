湖人落敗尼克創6連勝 詹姆斯可能告別麥迪遜花園廣場

（法新社紐約1日電） 洛杉磯湖人隊今天在客場對上紐約尼克隊，這可能是詹姆斯（LeBron James）在麥迪遜花園廣場（Madison Square Garden）的最後一戰，終場尼克以112比100獲勝，並將連勝場次推進到6場。

阿努諾比（OG Anunoby）拿下25分，替補沙梅特（Landry Shamet）則進帳23分，攜手帶領尼克贏球。

四度獲選NBA年度最有價值球員的41歲湖人球星詹姆斯，本季是他第23個NBA球季，他尚未表明下一季是否仍會征戰。不過，他表示在麥迪遜花園廣場出賽對他而言意義重大。

他說：「我希望自己能成為這裡曾留下足跡的一小部分，從訪客的角度來說，也許能留下一點小小印記。這裡總是很棒，我一直很喜歡這裡的球迷。」

詹姆斯雖未明言這是否是他在這裡的告別戰，但他強調：「無論何時，這裡永遠都會是特別的地方。」

尼克戰績提升至31勝18負，在東區排名僅次於底特律活塞。

湖人則以29勝19負滑落至西區第6，即使唐西奇（Luka Doncic）攻下30分、詹姆斯貢獻22分。詹姆斯今天由NBA教練團票選，生涯第22度入選明星賽，刷新紀錄。

詹姆斯表示：「真的非常感恩，很尊敬教練們。職業生涯晚期還能成為明星球員，意義重大。」