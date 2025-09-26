新世界虧損163億收窄 鄭家純：時勢不由人
45歲湯唯「高雅甜辣」氣質不能只有我看到！Deep V西裝亮麗出席Burberry倫敦大騷
Burberry 2026 春夏系列登陸倫敦時裝周！由 Daniel Lee 執掌的英倫百年品牌 Burberry 人氣急升中，新季時裝展選址倫敦肯辛頓花園，靈感源自夏日英倫音樂祭，將鮮明的新世代色彩融入經典英倫風格。最新時裝展的 Front Row 眾星雲集，當中更包括高雅又性感的亞洲代表湯唯！
Burberry 2026 春夏大秀 眾星雲集演繹英倫時尚
當中包括英國傳奇歌手 Elton John、超模 Rosie Huntington-Whiteley 、時尚達人 Alexa Chung ，更有韓國代表 i-dle 成員舒華、 Stray Kids 成員 Seungmin 及泰星 Bright。眾人穿上極具英倫風格的乾濕褸、針織冷衫、格仔恤衫，完美呈現 Burberry 與 Daniel Lee 合奏的低調奢華美學。
45歲湯唯性感 Deep V 上陣 高雅氣質又帥又辣
現年 45 歲的湯唯顏值與狀態大勇，身穿 Deep V 低胸剪裁西裝褸性感又亮眼，披搭復古海軍藍大褸配襯黑金 Birdle Clutch ，流露出骨子裡的優雅率性氣質，又帥又辣讓人一見動心！
湯唯出發倫敦時的機場穿搭，同樣引起全場熱話！優雅而俐落的白色恤衫，配上合身的喇叭牛仔褲及白波鞋，腰間繫上 Burberry 的經典格仔絲巾，手執英骸玫瑰優雅滿分。基本穿搭添上潮流心思，展現出別樹一格的時尚氣質！
BURBERRY Bridle Leather Clutch Bag
價錢：$13,950
BURBERRY Check-print silk scarf
價錢：$3,500
