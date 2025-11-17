iHerb破萬好評洗護產品64折起！
湯姆克魯斯獲奧斯卡終身成就獎 生涯首座小金人到手
（法新社洛杉磯16日電） 美國影星湯姆克魯斯今天晚間獲頒奧斯卡終身成就獎，終於在他長達40多年的演藝生涯迎來首座小金人，並接受好萊塢眾星起立鼓掌致敬。
當系列電影「不可能的任務」（Mission: Impossible）主題曲響起，63歲的湯姆克魯斯（Tom Cruise）在掌聲中走上洛杉磯杜比劇院（Dolby Theatre）的舞台，出席觀禮的同業包含曾與他合作的演員柯林法洛（Colin Farrell）、艾米利歐艾斯特維茲（Emilio Estevez），以及執導由他主演的電影「關鍵報告」（Minority Report）、「世界大戰」（War of the Worlds）的名導史蒂芬史匹柏（Steven Spielberg）。
湯姆克魯斯先前曾四度獲奧斯卡獎提名但都鎩羽而歸，他今晚在台上發表真摯感言，表達自己對電影的熱愛。
他稱揚大銀幕激發人們對「冒險、知識、理解人性、創造角色、述說故事和探索世界的渴望」。
奧斯卡終身成就獎每年由美國影藝學院（AMPAS）頒發，旨在表彰影壇傳奇人物的生涯成就及他們對電影產業的貢獻。
墨西哥導演阿利安卓崗札雷伊納利圖 （Alejandro Gonzalez Inarritu）今晚負責頒獎給湯姆克魯斯，他即將上映的新片Judy就是由湯姆克魯斯主演。
阿利安卓崗札雷伊納利圖開玩笑說：「為頌揚湯姆克魯斯45年的演藝生涯寫一篇4分鐘講稿，在我們這圈子都知道簡直是不可能的任務。」
