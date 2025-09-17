湯宇出國帶成前妻護照！蕾菈無奈機場神救援

▲DJ湯宇（如圖）出國帶成前妻蕾菈的護照，只好讓對方送護照到機場救火，對此蕾菈也無奈回應：「是什麼意思。」（圖／湯宇IG@itschosenai）

[NOWnews今日新聞] 網紅蕾菈本月2日宣布和DJ湯宇和平離婚，兩人在分開後依舊保持好友關係。沒想到昨（16）日湯宇在社群發文，表示自己出國時帶成前妻蕾菈的護照，只能讓對方臨時到機場救火，蕾菈也無奈在貼文區回應表示：「是什麼意思。」

湯宇日本旅遊帶錯護照 前妻蕾菈機場神救援

湯宇昨日前往日本旅遊，沒想到他到了機場之後，才發現自己竟然帶錯護照，讓他崩潰在社群寫下：「出國護照帶成別人的是什麼體驗？」並曝光自己打開護照的反應：「喂這個照片是誰～」

而湯宇也接著感謝蕾菈的即時幫忙，「還好神隊友助攻讓我還是順利抵達北海道了。」身為湯宇前妻的蕾菈急飛奔到機場送護照，才讓對方順利踏出國門，可以發現兩人雖然已經不是夫妻了，不過依然保持良好關係，搞笑互動笑翻粉絲。

▲湯宇出國帶錯護照，差一點出不了國門。（圖／湯宇IG@itschosenai）

20歲圓臉照被公開 蕾菈無奈：你什麼意思

而湯宇的護照驚魂貼文上傳後，蕾菈也到留言區逗趣寫下，對方出門前明明多次掛念要帶護照、錢包，想不到護照雖然帶了，不過還是帶錯本了。而湯宇也因為公開了蕾菈護照照片，讓她無奈的說：「你護照帶錯不打緊，發我護照醜照這不太行吧。」表示那張圓臉照是在20歲所拍下的，就連自己都不想回憶。

