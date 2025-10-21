不斷更新｜累計 21 名議員宣布棄選立法會
湯怡與老公麥秋成慶生 肚凸凸疑有第二胎？回應：食得太飽
38歲湯怡（Kathy）與排舞師麥秋成於2021年1月閃婚，同年6月誕下女兒「麥QQ」。日前（17日）湯怡生日，於IG分享到老公麥秋成的生日驚喜。但合照上就見到湯怡肚凸凸，引起網民估她似陀第二胎！
湯怡在IG上寫道：「cheap.com 老闆麥秋成，我真係眼都反埋，嬲又唔係， 唔嬲又唔係，知道佢真係好花心思，但完全無聆聽過我想要啲咩，事情發生到咁嘅地步，唯有多謝老公。」
相中見到湯怡留影，但其中幾張合照都見到身形纖瘦的她肚凸凸。《Yahoo娛樂圈》問湯怡回應，她卻笑指：「唔好意思，食得太飽」並非有喜。
