湯水食譜｜土茯苓淮山牛蒡素湯【健脾祛濕，紓緩濕疹】

入秋又是南瓜栗子的季節，將南瓜栗子做炊飯，又香又甜，不用太花巧都很好吃。南瓜皮其實煮軟也可食用，所以切片時不用特別批皮，栗子事先烚半熟，加入煲飯時便不怕仍然硬，做好的炊飯直接食都很美味，如果想更香和做飯團，可趁熱加入麻油和韓式海苔碎，放涼後便不會變硬，搓飯團帶去野餐也合適，即睇如何製作南瓜栗子炊飯：

Yahoo Food ・ 1 天前