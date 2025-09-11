湯水篇｜椰棗蟲草花響螺豬腱骨煲水鴨湯 (附影片)

《惠崇春江晚景》 宋‧蘇軾 竹外桃花三兩枝，春江水暖鴨先知 因水鴨補而不燥、能强身健體，一般人群均可食用，但要根據自身的健康狀況，烹煲各樣的食療。 效用 : 滋補五臟之陽、清虛勞之熱、適用於上火、清熱去火、營養不良、補中益氣、大補虛勞、消食和胃、利水消腫、解毒、病後體質虛弱、食欲不振、温中益氣、滋肝養氣、抵抗腳氣病、神經炎、抗衰老、保護心臟、補血行水、養胃生津、清熱健脾、虚弱浮腫、大便乾燥 、水腫。 不宜食用人士: 腹瀉稀爛、慢性腸炎、胃部冷痛、腰痛、寒性痛經、動脈硬化、感冒患者。

廣告 廣告

製作時間: 1小時以上

份量人數: 3-4人



食材

水鴨 1 隻

蟲草花 30g

XXL美國螺頭 (急凍) 340g

豬腱骨 402g

椰棗 3 粒

薑 10 片

清水 4 L

浸金蟲草花水 380ml





作法:

1 ：

詳細做法請查閱YouTube: https://youtu.be/IeK1FP0lnBE

2 ：

沖洗蟲草花, 浸水, 備用

3 ：

沖洗水鴨內外, 切去鴨屁股, 加薑片在水中煲至水滾, 放入水鴨焯一焯, 之後沖中至冷卻, 之後用鉗拔毛, 備用;

4 ：

沖洗豬腱骨, 冷水放, 滾至血漬出來, 汆水, 備用;

5 ：

用小刷子刷洗螺頭, 去內臟, 加 2 片薑片汆水, 備用;

6 ：

沖洗椰棗, 備用;

7 ：

準備湯鍋, 倒入 4 L 水 和放入 椰棗, 開大火;

8 ：

當水沸騰後, 加入豬腱骨、螺頭;

9 ：

30分鐘後放入 2片 厚薑片 及 水鴨, 倒入浸金蟲草花的水, 轉至中火;

10 ：

60分鐘後放入已浸水的金蟲草花;

11 ：

40分鐘後關火, 即可。 完成

12 ：

水鴨又名蜆鴨， 學名叫綠頭鴨，別名“野鴨”，“湖鴨”“晨鴨”，在古代稱作“鳧”，是體型最小的河鴨屬鳥類之一； 品種有 : 鑽水鴨、綠翅水鴨，藍翅水鴨、桂紅鴨、霍屯督水鴨；分佈在大陸和許多島嶼上、加拿大、北非洲。 主要是草食性，藍翅水鴨之類的食物中可能有25%是動物性，蜆鴨以吃魚蝦貝類為主。

13 ：

水鴨肉含蛋白質、脂肪、碳水化物、鈣、鐵、磷、硫胺素、核黄素、卵含维生素A、B1、B2、镁、钾、氯、钠等、B族维生素和维生素E較其他肉類多





- 食譜來源 : https://cook1cook.com/recipe/51277

- 發掘更多美食 : https://cook1cook.com