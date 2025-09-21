樺加沙｜天文台周一中午前後發一號波
湯水食譜｜澳洲青邊鮑魚雞湯 滋補之王 (附影片)
青邊鮑魚體積大，重量由150至600克、肉厚、爽滑，富彈性，外殼有7-9個小孔；最大特點在鮑魚唇邊有一圈青衣。 因肉嫩，汁香、鮮甜、味濃、彈牙，可做菜餚有: 湯、燜、煮、 燉、炒、刺身、火鍋。 成品: 3人 烹調時間: 2 小時10分鐘
製作時間: 1小時以上
份量人數: 3-4人
食材
澳洲急凍青邊鮑魚 1 隻 (260 g
雞 1/2 隻
豬腱骨 379 g
薑 3 - 4 片
紅蔥頭 1 粒
或 青蔥 3條
清水 3250 ml
作法:
1 ：
詳細做法請查閱YouTube: https://youtu.be/p1RfQpn4KEU
2 ：
用小刷刷去鮑魚裙邊的青色. 切片;
3 ：
沖洗雞隻及清去內臟;
4 ：
沖洗豬腱骨;
5 ：
準備鍋, 倒入適量的水, 之後放入薑及紅蔥頭, 水滾關火, 放入鮑魚片焯一焯;
6 ：
沖沖焯了水的鮑魚;
7 ：
豬腱骨出水;
8 ：
雞隻過熱水;
9 ：
放鮑魚片, 薑在3250 清水中, 開大火;
10 ：
5 分鐘後放入出了水的豬腱骨;
11 ：
30分鐘後放入雞隻;
12 ：
90 分鐘後熄火, 留煲內10分鐘, 即可。 完成
13 ：
鮑魚本身營養價值高，含有豐富的球蛋白，有提高人體免疫力，增強抗病能力，增強抵禦傳染性疾病；含有較多的鈣、鐵、碘和維生素A等營養元素，是人體不能缺少的；肉中有一種成分被稱為「鮑素」，能破壞癌細胞代謝過程，能提高抑瘤率。 鮑魚的外殼是中藥常用一種，名為（石決明），有清肝名目、治高血壓、動脈硬化、青光眼、白內障等疾病。
14 ：
效用及適宜人士 : 滋陰補養、補而不燥、平肝潛陽、解熱明目、頭暈目眩、調經、潤肺、利腸、強心、補腎、氣虛、哮喘、月經不調、大便秘結、調整腎上腺分泌、促進生長發育、保護皮膚健康、血壓不穩者、夜尿頻者、視力健康
15 ：
以下人士不宜吃鮑魚, 可以飲湯水 : 痛風者、尿酸高者、感冒發燒、陰虛、喉嚨痛、頑癬痼疾。
- 食譜來源 : https://cook1cook.com/recipe/51309
- 發掘更多美食 : https://cook1cook.com
其他人也在看
鄭志剛公布新動向 成立上合發展控股
鄭志剛公布新動向，成立綜合性企業集團上合發展控股，集團以香港為總部，致力投資可望在未來二十年重塑全球經濟格局的九大領域，包括數字領域，及涵蓋內地、東盟國家及中東國家等新興市場。Yahoo財經 ・ 16 小時前
聲秀︳林錦興被淘汰後指吳浩康出言侮辱 TVB出完整片段還原真相 Deep嬲爆要求公開對質
TVB音樂綜藝《聲秀》以師徒制培訓學員，早前一集中導師之一吳浩康Deep嘅學員林錦興(小林）被淘汰後，Deep向小林作出提點。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
中國夜經濟「越夜越High」 為何香港獨憔悴 施政報告都無再提
近日內地有最新夜間經濟（香港稱為「夜繽紛」）數據出爐，截至2024年底，中國夜間經濟規模已突破36.4萬億，按年大增17.6%，內地支付寶的數據顯示夜經濟不再只是輔助，而是中國經濟的核心動力，各省市大街小巷入夜後都相當暢旺，相較之下，香港則陷入獨憔悴格局，連夜繽紛網站都停止運作，以下探討到底是什麼原因Yahoo財經 ・ 19 小時前
打風｜颱風樺加沙星期二開始天氣惡劣！可能達11級暴風 本港或迎半世紀以來最強風暴潮
超前部署！各社交媒體上，都充斥「樺加沙」這三個字，人人都在準備這「世紀風暴」，而天文台更預測，樺加沙的中心未登陸菲律賓或台灣，有更大機會保持強度，如路徑貼近香港南面，加上天文潮疊加效應，或迎半世紀最強風暴潮。天文台21日4:30pm公布，明日（22日）中午前懸掛1號風球，同時提醒大家，星期二稍後天氣開始急速轉壞，星期三吹烈風至暴風，離岸及高地可能達颶風，天氣惡劣，有狂風大驟雨及雷暴，海有非常巨浪及湧浪，返工打工仔或準備出遊的旅人，記得留意天文台最新消息，同時細閱航班安排。Yahoo 旅遊 ・ 9 小時前
啟德商業區走樣爛尾 西九有力接捧成為中環2.0｜李欣
政府終於宣佈暫停推進交椅洲人工島，意味「明日大嶼」基本上名存實亡，當日被吹噓的「第三個CBD」幻想也正式破滅。政府多年來尋尋覓覓，想在中環以外建立其他CBD，隨着被寄予厚望的啟德/九龍東這個所謂「CBD2」陸續走樣，當局的願景至今仍未實現。筆者認為，其實不用「眾裡尋他千百度」，第二個CBD（即中環2.0）的真命天子一早已存在，這個地方正是有齊高鐵站及機場快線站，兼且坐擁綜合文化藝術區的西九龍。BossMind ・ 2 天前
和牛放題限時買一送一！銅鑼灣牛舞Gyumai燒肉及涮涮鍋放題 人均$216起任食薩摩牛/樂天澳洲和牛/蒜香牛油帆立貝+汽水任飲
日本鹿兒島著名燒肉品牌Beefar’s，首間以放題形式開設的燒肉及涮涮鍋專門店「牛舞Gyumai」，一直嚴格挑選全球各地品質上乘的珍稀肉品及高質日本料理，在尋找頂級和牛的旅程上，「薩摩牛」絕對是不容錯過的牛界明星！薩摩牛來自日本九州最南端的薩摩半島，當地溫暖的氣候為肉牛生長提供了理想環境，能被認定為薩摩牛的個體，不僅BMS霜降程度需達5級以上，還必須是至少28個月大、未生育過的母牛，且全程不使用抗生素與生長激素，如此嚴苛的標準，造就了薩摩牛的鮮紅粉嫩肉質，均勻分布的油花，油脂間還彌漫著迷人的奶油香氣，入口即化的美妙口感，想不到如此高質靚牛，只需$216起就有機會放題式肆意任嘗！優惠在9月16日下午三點在KKday開搶，大家快約朋友一起品嚐吧！Yahoo Food ・ 1 天前
特朗普宣布價碼高達500萬美元的富豪永居項目 大幅提高H-1B簽證成本
美國總統特朗普宣布推出一項面向全球富豪的新簽證項目，鼓勵富人通過價格高昂的永居許可項目來移民美國。Bloomberg ・ 1 天前
魏浚笙生蕁麻疹痕到抖唔到氣：今次係我最難受嘅一次！
【on.cc東網專訊】型男魏浚笙（Jeffrey）天生型英帥，皮膚狀態分分鐘靚過不少女星。可是他原來一直飽愛濕疹之苦。他昨日（19日）在社交網分文，大呻生蕁麻疹（又稱風瘌或風疹）之苦，一個字形容--慘！東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
TikTok傾掂未？習特通話對比雙方說法
美國總統特朗普和中國國家主席習近平周五通話，實現兩人自6月初以來的首次直接交談。北京發布新聞稿後特朗普也在自己的Truth Social上親自發文。Bloomberg ・ 2 天前
AI泡沫又如何？朱克柏格：比起浪費千億美元 錯過才是最大災難
Meta(META) 執行長朱克柏格週四 (18 日) 坦言，AI 泡沫「很有可能」出現，但他寧願冒著「浪費幾千億美元」的風險，也不願錯過超級智慧。鉅亨網 ・ 2 天前
笑到最後｜升跌都贏：KOL的現代股評適應性藝術（高明）
呢位KOL展現嘅正正係呢種高度適應性：雖然本我係睇公司業務嘅基本面分析，但佢能夠推左走右，做到升跌都贏。呢種動態嘅分析能力，理論上應該不會輸錢。Yahoo財經專欄 ・ 1 天前
【McDonald's】芝士安格斯套餐優惠價 $38（22/09起）
麥當勞下週一起推出芝士安格斯套餐限時優惠價$38，而新推出「鋒味」系列專屬優惠包括鋒味全餐減$8、鋒味四道菜套餐減$5、鋒味安格斯煎蛋肉醬飽套餐減$3、鋒味青花椒味雞翼（4件）套餐減$3、$17鋒味青花椒味雞翼(2件)及$12.5鋒味曲奇奶茶新地！YAHOO著數 ・ 15 小時前
張致恒為頭家五勞七傷 捱病倒下呈半死狀態惹憂心
藝人張致恒（Steven）與太太雯雯婚後育有4子，惟婚後6年長期經濟拮据，更曾一度因拖租被迫遷而與老婆兒子分居。直至近期才有工開的他，做電器搬運工兼速遞員，總算難難過關關過。日前，他於社交平台公開了個人最新圖片，並寫道「半死狀態，好耐冇病過」，並上載自己的病容照。照片中可見，張致恒雙眼閉合面色極差，髮尾和鬢根亦有明顯斑白，臉容憔悴令人不勝唏噓。照片曝光後，網民留言為他打氣：「加油啊！屋企得你一個搵錢」、「經濟支柱唔好倒下啊」、「小心身體」、「早日康復！」有網民估計他長期工作缺少休息時間所致。東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
蘋果iPhone 17上市首日引爭議 門店樣機被發現多處劃痕
【彭博】— 從香港到倫敦、紐約，全球各地的電子產品消費者周五都在排長隊等待購買蘋果公司最新款iPhone。然而，一些人抵達零售店後卻發現，某些樣機已經出現劃痕。Bloomberg ・ 2 天前
【惠康】網店大折日全場88折 買2套火腿豬肉罐頭送總值$38禮品（只限20/09）
今日(9月20日)喺惠康網店買滿$888或網購店取買滿$188，即可享88折！下星期又有颱風來襲，記得預先上惠康網店入貨，打風前就輕鬆收貨啦！YAHOO著數 ・ 1 天前
【IKEA】折上「節」 精選貨品低至3折（即日起至01/10）
由即日起至10月1日，IKEA舉行折上「節」，精選貨品低至3折，精選貨品3件或以上享額外95折；5件以上更享額外9折！YAHOO著數 ・ 1 天前
盆菜2025｜永年士多中秋盆菜低至66折+免費送貨！人均最平$129起歎花膠發財好市大盆菜/龍蝦鮑魚花膠大龍鳳盆菜
永年士多盆菜高性價比的盆菜，是節慶團聚的熱選，現更推出低至66折優惠，$988起有6位享用的盆菜、$1,288有10位享用的盆菜，在Klook上預訂可歎好意頭又矜貴的盆菜！今年推出的兩款盆菜絕對值得推介，「花膠發財好市大盆菜」以髮菜、蠔豉賦予吉祥寓意，食材豐盛且性價比突出；「龍蝦鮑魚花膠大龍鳳盆菜」則用新鮮龍蝦升級奢華感，海味香濃。每款盆菜均配獨立南乳汁，還可額外自選永年咖喱辣醬或麻辣醬，更有免費送貨！Yahoo Food ・ 23 小時前
淘寶閃購團購周六上線 力撼美團 滬深嘉興三市啟動 與高德雙線作戰
阿里巴巴（9988.HK）在外賣及即時零售市場首戰告捷後，再補足本地生活業務版圖。據內地傳媒報道，阿里旗下淘寶閃購的團購業務周六（20日）在上海、深圳、嘉興3個城市的多個核心商圈率先啟動試點，此後陸續上線全國一二線城市，直接挑戰美團（3690.HK）到店業務。該業務的供應將由淘寶閃購和餓了麼提供，同時在淘寶、支付寶、高德三大流量端口上線。信報財經新聞 ・ 2 天前
iPhone 17 Pro Max拆解 仍用高通數據機晶片
拆解顯示蘋果 iPhone 17 Pro Max 採用高通 Snapdragon X80 5G 數據機晶片，支援 mmWave 超高速 5G，展現蘋果在確保最佳 5G 體驗的同時，持續推進自家晶片技術布局。鉅亨網 ・ 1 天前
習特通話具建設性 下月APEC會面
中國國家主席習近平與美國總統特朗普周五（19日）晚上通電話，這是兩人自6月5日至今相隔約3個月再次通話。據新華社報道，習近平在通話中表示，於TikTok問題上，中國政府尊重企業意願，樂見企業在符合市場規則基礎上做好商業談判，達成符合中國法律法規、利益平衡的解決方案。特朗普則在社交媒體發文稱，雙方通話中在許多問題上取得了進展，包括貿易和批准一項有關TikTok的協議，並預告雙方將在下月南韓舉行的APEC（亞太經合組織）峰會上會面。信報財經新聞 ・ 2 天前