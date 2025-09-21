湯水食譜｜澳洲青邊鮑魚雞湯 滋補之王 (附影片)

青邊鮑魚體積大，重量由150至600克、肉厚、爽滑，富彈性，外殼有7-9個小孔；最大特點在鮑魚唇邊有一圈青衣。 因肉嫩，汁香、鮮甜、味濃、彈牙，可做菜餚有: 湯、燜、煮、 燉、炒、刺身、火鍋。 成品: 3人 烹調時間: 2 小時10分鐘

製作時間: 1小時以上

份量人數: 3-4人



食材

澳洲急凍青邊鮑魚 1 隻 (260 g

雞 1/2 隻

豬腱骨 379 g

薑 3 - 4 片

紅蔥頭 1 粒

或 青蔥 3條

清水 3250 ml





作法:

1 ：

詳細做法請查閱YouTube: https://youtu.be/p1RfQpn4KEU

2 ：

用小刷刷去鮑魚裙邊的青色. 切片;

3 ：

沖洗雞隻及清去內臟;

4 ：

沖洗豬腱骨;

5 ：

準備鍋, 倒入適量的水, 之後放入薑及紅蔥頭, 水滾關火, 放入鮑魚片焯一焯;

6 ：

沖沖焯了水的鮑魚;

7 ：

豬腱骨出水;

8 ：

雞隻過熱水;

9 ：

放鮑魚片, 薑在3250 清水中, 開大火;

10 ：

5 分鐘後放入出了水的豬腱骨;

11 ：

30分鐘後放入雞隻;

12 ：

90 分鐘後熄火, 留煲內10分鐘, 即可。 完成

13 ：

鮑魚本身營養價值高，含有豐富的球蛋白，有提高人體免疫力，增強抗病能力，增強抵禦傳染性疾病；含有較多的鈣、鐵、碘和維生素A等營養元素，是人體不能缺少的；肉中有一種成分被稱為「鮑素」，能破壞癌細胞代謝過程，能提高抑瘤率。 鮑魚的外殼是中藥常用一種，名為（石決明），有清肝名目、治高血壓、動脈硬化、青光眼、白內障等疾病。

14 ：

效用及適宜人士 : 滋陰補養、補而不燥、平肝潛陽、解熱明目、頭暈目眩、調經、潤肺、利腸、強心、補腎、氣虛、哮喘、月經不調、大便秘結、調整腎上腺分泌、促進生長發育、保護皮膚健康、血壓不穩者、夜尿頻者、視力健康

15 ：

以下人士不宜吃鮑魚, 可以飲湯水 : 痛風者、尿酸高者、感冒發燒、陰虛、喉嚨痛、頑癬痼疾。





