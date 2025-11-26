湯水篇｜羊肚菌栗子響螺頭豬骨湯

冬天湯水通常圍繞著健脾益氣、潤肺補血；大家於寒冷的天氣紛紛打邊爐、燒烤、燒肉、食煲仔飯等等，可以馬上令身體暖和，但飯後便有機會「熱氣」，迎來喉嚨痛、口乾、咳嗽等等的症狀。另一方面，冬天的日子，不少人都會因身體各種不同原因而有手腳冰冷問題。這時候清熱下火，潤肺滋補之類的湯水便立即派上用場！Yahoo Food為你整理了20道暖身滋補之湯水，加上湯水的加持，全身定必暖和很多。調養滋補好身體，手腳冰冷也許不會再出現！

Yahoo Food ・ 21 小時前