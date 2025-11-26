小一自行分配學位公布結果 附辦理註冊、叩門等日程
湯水篇｜羊肚菌栗子響螺頭豬骨湯
補腎, 提氣, 潤肺, 清熱, 除煩, 補虛, 舒筋
製作時間: 1小時以上
份量人數: 3-4人
食材
乾羊肚菌 10 g
栗子 156 g
急凍響螺頭 2 隻
乾冬菇 4 粒
豬骨 136 g
豬?肉 202 g
乾無花果 3粒
薑片 2 片
清水連浸羊肚菌水 3500 ml
作法:
1 ：
沖洗和浸泡冬菇。乾羊肚菌需沖洗4次，直至無沙粒。
2 ：
沖洗栗子、豬骨及肉。豬骨及肉汆水。
3 ：
響螺頭在薑片水中汆水，至有血泡出現。 沖洗，切半，再去除內臟。
4 ：
放 栗子、無花果和冬菇 在 3500ml 清水中。轉大火。
5 ：
煮10分鐘後，加入 豬骨及肉 於湯中。
6 ：
30分鐘後，加入響螺頭。
7 ：
10分鐘後，加入羊肚菌連水。轉中大火。
8 ：
30分鐘後，轉中小火。
9 ：
再煮25分鐘後，關火。留煲內一會。 完成
- 食譜來源 : https://cook1cook.com/recipe/56363
- 發掘更多美食 : https://cook1cook.com
