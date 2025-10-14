湯水食譜｜蓮藕綠豆湯 補氣血潤肺 (附影片)

民諺曰：“荷蓮一身寶，秋藕最補人。” 蓮藕豐收時節在秋季。 蓮藕是四季性，市場上隨時可見，它味甘微甜而脆，既可食用、又可入藥，藥用價值高，因為它的花、根、葉、梗、須、蓬及蓮子，全皆是寶；它既是過時過節的吉祥菜式，也是中國傳統婚嫁中「過大禮」必備禮品，象徵多子多孫。

製作時間: 1小時以上

份量人數: 3-4人



食材

蓮藕 一棵 (982g)

綠豆 100g

豬脊骨 281g

豬肉 202

陳皮 1/3塊

清水 2 L





作法:

1 ：

詳細做法請查閱YouTube: https://youtu.be/pDQhMo03i4I

2 ：

洗清蓮藕的泥, 把切蓮藕成塊塊 ( 大段的一開8件 ), 切去藕節位;

3 ：

沖洗綠豆

4 ：

沖洗豬脊骨和豬肉, 之後把豬脊骨和豬肉在滾水中灼一灼

5 ：

放綠豆在清水中, 開大火

6 ：

10分鐘後放出了水的豬脊骨、豬肉入湯中;

7 ：

20分鐘後放蓮藕, 陳皮, 轉中火;

8 ：

再煲1.5 小時後, 熄火即可。 完成

9 ：

蓮藕有澱粉、蛋白質、維生素C、B1，鈣、磷、鐵等，老少皆宜。 效用 : 補益氣血、降低膽固醇、降低血糖、降高血壓、消暑清熱、清熱解渴、清熱生津、口渴心煩、目赤腫痛、收縮血管、止血、養血、貧血、促進血液循環、食慾不振、健脾潤胃、潤肺、止吐、止瀉、缺鐵性貧血、清心安神、潤腸通便、消化不良，清熱解毒、咽喉腫痛、小便短少。

10 ：

蓮藕性偏涼，產婦在產後2 個月內不宜食用, 另不宜腹瀉、手腳冰冷、寒性體質、脾胃虛弱者





