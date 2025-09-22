湯水食譜｜蘋果梨椰棗水 秋冬滋潤 (附影片)

佳節過後，梨太多, 不止梨多，蘋果也多, 如何辦呢? 就來一個《蘋果梨椰棗水》滋潤一下~~~ 民間有句諺語：「一顆荔枝三把火，日食斤梨不為多。」 秋冬正是吃梨的好季節。 份量: 4 - 5 人 ppl 烹調時間: 1 小時 30 分鐘

製作時間: 1小時以上

份量人數: 5-6人



食材

日本福岡幸水梨 1 個

豐水梨 1 個

蘋果 3 個

椰棗 5粒

清水 2250 ml





作法:

1 ：

詳細做法請查閱YouTube: https://youtu.be/xnL3AwOhb3o

2 ：

用粗鹽清洗蘋果;

3 ：

蘋果 1 開 4 份, 去核;

4 ：

梨去皮;

5 ：

梨 一開 4 份, 去核;

6 ：

沖洗椰棗, 剪開;

7 ：

放蘋果、椰棗在清水中;

8 ：

大火煮沸後轉小火 (不用蓋上鍋蓋);

9 ：

30分鐘後放入梨, 轉中火煮至沸騰, 之後再轉小火 (不用蓋上鍋蓋);

10 ：

60分鐘後關火。 完成





- 食譜來源 : https://cook1cook.com/recipe/51954

- 發掘更多美食 : https://cook1cook.com