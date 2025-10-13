湯水食譜｜蘋果甘荀粟米腰果豬腱骨湯 (附影片)

蘋果, 薔薇科，為落葉喬木，葉有鋸齒及橢圓形、球形的果實，是溫帶水果，又稱柰或林檎，是一年四季常見的水果，亦是世界四大水果之冠（蘋果、葡萄、柑桔和香蕉） 蘋果皮比果肉的營養高出 2 – 6 倍，含抗氧化物、維生素A 及C，果渣可以用在不同的菜譜、加工後用作家畜禽的飼料、製成麵粉來代替小麥粉。 成品: 3 人 烹調時間: 1小時30分鐘

製作時間: 1小時以上

份量人數: 3-4人



食材

蘋果 2 個 (526g)

甘荀 1 條 (384g)

粟米 1 條 (384g)

腰果 365g

豬腱骨 432g

豬瘦肉 150g

乾希臘無花果 2 個 (30g)

陳皮 1/3 角

水 2000 ml





作法:

1 ：

詳細做法請查閱YouTube: https://youtu.be/0ytxgyNLZ3Y

2 ：

粟米去外衣，去粟米鬚，切段;

3 ：

甘荀去皮，切段;

4 ：

沖洗腰果、沖洗無花果;

5 ：

洗豬腱骨 (去碎骨)、豬瘦肉;

6 ：

豬腱骨、豬瘦肉汆水;

7 ：

倒入 2000 ml 水, 放入甘荀、粟米、腰果、無花果、陳皮, 開大火;

8 ：

10分鐘後放入已汆水的豬腱骨、豬瘦肉, 轉中火;

9 ：

一個蘋果用鹽洗，留果皮、切開一半，去枝、切去底部及去核;

10 ：

另一個蘋果去皮、去枝、切去底部及去核;

11 ：

1小時後放入蘋果，小火;

12 ：

煲30分鐘後熄火;

13 ：

留湯在煲一會兒, 即可。 完成





- 食譜來源 : https://cook1cook.com/recipe/51348

- 發掘更多美食 : https://cook1cook.com