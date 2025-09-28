湯水食譜｜蘋果百合水 凍熱飲皆宜 (附影片)

滋潤喉嚨, 適合檢測新冠病毒後人士飲用 請訂閱以表支持??? Facebook: Small House Cooking https://bit.ly/3cOnd1y Instagram: small_house_cooking https://bit.ly/3hli98v Mewe: Small House Cooking https://bit.ly/2LdbP7k YouTube: Small House Cooking 蝸煮 https://bit.ly/3cVknYL

製作時間: 1小時內

份量人數: 3-4人



食材

紅蘋果 3 個

青蘋果 1 個

乾百合 15 g

蜜棗 1 粒

冰糖 58 g

清水 1750 ml





作法:

1 ：

詳細做法請查閱YouTube: https://youtu.be/lGT8KiL9FTM

2 ：

用鹽洗蘋果, 切開蘋果一半, 去枝, 去尾, 去果核

3 ：

浸百合3 分鐘, 倒去水

4 ：

沖洗蜜棗

5 ：

凍水放百合及蜜棗, 大火

6 ：

水滾, 放入切開的蘋果, 中小火

7 ：

30分鐘後放入冰糖

8 ：

再煲 15 分鐘後可飲用

9 ：

青蘋果比紅蘋果的酸味重些，熱量低，果肉比紅蘋果硬及脆，可以直接食用外, 還用在不同的食譜上, 如 : 沙律、烤、焗、糕點、甜品、果汁、飲品、冰淇淋、果醬，湯水、連護膚、浴室的用品都有它的存在。 不宜 : 有胃酸者、脾胃虚寒者





