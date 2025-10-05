湯水食譜｜螺頭海底椰湯 滋陰補腎 (附影片)

螺一個字, 種類起碼超過22種不同類型，產地有美國、西非、澳洲、中國、日本、星加坡等。 響螺含蛋白質、礦物質，無機鹽、維生素A、鐵和鈣、低脂肪﹔新鮮或急凍的螺肉用作﹝煲、燉、灼、炒、火鍋），大的螺殼可用作喇叭來吹響。 適宜人群： 健脾開胃、滋陰補虛、腎虛氣弱、脾胃虛弱、美容養顏、緩解心虛熱痛、養肝明目、目赤腫痛、眼睛昏花、健肝益脾、氣虛血弱，腰膝酸痛、腰痛、小便頻密、水腫、活血養顏、滋陰順氣、陰虛口乾、津液不足、大便乾結。 不宜 : 體質寒性、腹瀉、便溏、感冒者、皮膚敏感、月經期間。

廣告 廣告

製作時間: 1小時以上

份量人數: 3-4人



食材

美國XXL急凍螺頭 2 隻 (303g)

泰國海底椰 3 個 (205g)

豬腱骨( 雞髀骨) 368g

豬脊骨 195g

乾蓮子 20g

淮山 30g

乾無花果 2 個 (30g)

腰果 30g

百合 12g

製肇實 30g

薑 4 片

清水 3 L





作法:

1 ：

詳細做法請查閱YouTube: https://youtu.be/QF3FWidEHbs

2 ：

急凍螺頭切開一半，清除內臟

3 ：

去除泰國海底椰外層薄膜, 沖洗、切成條狀或切對半

4 ：

沖洗豬腱骨及豬脊骨, 水滾汆水

5 ：

放薑在水中，水滾放螺頭直白色泡浮出，之後沖洗依附在螺頭的白色蛋白質物體

6 ：

浸乾百合5 分鐘

7 ：

放海底椰、蓮子、 淮山、無花果、腰果、肇實在3 L清水中, 開大火

8 ：

10分鐘後放螺頭, 轉中火

9 ：

20分鐘後放豬腱骨 (雞脾骨)、豬脊骨

10 ：

60分鐘後放浸軟的百合

11 ：

再煲30分鐘，湯完成

12 ：

留煲中一會兒

13 ：

參考影片: 湯水篇｜非洲海底椰鵪鶉湯 潤肺化痰又止咳 https://youtu.be/nT5WVwXotJc

14 ：

螺頭有雌雄之分 ，是螺殼內的肉，體型圓胖而厚，生長在水質較佳的海域中，體積會較大，大的體積亦代表它的年歲。市面上有新鮮、急凍、乾貨，琳琳種種。





- 食譜來源 : https://cook1cook.com/recipe/50798

- 發掘更多美食 : https://cook1cook.com