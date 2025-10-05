湯水食譜｜螺頭海底椰湯 滋陰補腎 (附影片)

中秋節｜「暴龍媽媽」製作環保薯條盒燈籠
螺一個字, 種類起碼超過22種不同類型，產地有美國、西非、澳洲、中國、日本、星加坡等。 響螺含蛋白質、礦物質，無機鹽、維生素A、鐵和鈣、低脂肪﹔新鮮或急凍的螺肉用作﹝煲、燉、灼、炒、火鍋），大的螺殼可用作喇叭來吹響。 適宜人群： 健脾開胃、滋陰補虛、腎虛氣弱、脾胃虛弱、美容養顏、緩解心虛熱痛、養肝明目、目赤腫痛、眼睛昏花、健肝益脾、氣虛血弱，腰膝酸痛、腰痛、小便頻密、水腫、活血養顏、滋陰順氣、陰虛口乾、津液不足、大便乾結。 不宜 : 體質寒性、腹瀉、便溏、感冒者、皮膚敏感、月經期間。
製作時間: 1小時以上
份量人數: 3-4人
食材
美國XXL急凍螺頭 2 隻 (303g)
泰國海底椰 3 個 (205g)
豬腱骨( 雞髀骨) 368g
豬脊骨 195g
乾蓮子 20g
淮山 30g
乾無花果 2 個 (30g)
腰果 30g
百合 12g
製肇實 30g
薑 4 片
清水 3 L
作法:
1 ：
詳細做法請查閱YouTube: https://youtu.be/QF3FWidEHbs
2 ：
急凍螺頭切開一半，清除內臟
3 ：
去除泰國海底椰外層薄膜, 沖洗、切成條狀或切對半
4 ：
沖洗豬腱骨及豬脊骨, 水滾汆水
5 ：
放薑在水中，水滾放螺頭直白色泡浮出，之後沖洗依附在螺頭的白色蛋白質物體
6 ：
浸乾百合5 分鐘
7 ：
放海底椰、蓮子、 淮山、無花果、腰果、肇實在3 L清水中, 開大火
8 ：
10分鐘後放螺頭, 轉中火
9 ：
20分鐘後放豬腱骨 (雞脾骨)、豬脊骨
10 ：
60分鐘後放浸軟的百合
11 ：
再煲30分鐘，湯完成
12 ：
留煲中一會兒
13 ：
參考影片: 湯水篇｜非洲海底椰鵪鶉湯 潤肺化痰又止咳 https://youtu.be/nT5WVwXotJc
14 ：
螺頭有雌雄之分 ，是螺殼內的肉，體型圓胖而厚，生長在水質較佳的海域中，體積會較大，大的體積亦代表它的年歲。市面上有新鮮、急凍、乾貨，琳琳種種。
- 食譜來源 : https://cook1cook.com/recipe/50798
- 發掘更多美食 : https://cook1cook.com
