湯水篇｜金蟲草花鵪鶉湯 家常湯 三種材料煲靚湯 (附影片)

「蟲草花」是蟲草 ? 錯，錯，錯 ! 蟲草花和冬蟲夏草相比最大的區別是沒有了"蟲體"，冬蟲夏草是寄生於昆蟲的真菌，為名貴藥材。 效用 : 改善心血管、解炎症、抗菌和抗炎、降低血壓、緩解血管堵塞、尿糖、降低血糖、手足麻木、補腎、提高記憶力、增強體力精力、 腰膝酸軟、增強機體免疫、抗缺氧、抗疲勞、 調節內分泌、潤肌護膚美容、面部色斑、晦暗、快速消除"蝴蝶"斑。 避免食用人士 : 少年兒童 ( 因可能含有雄性激素 )、容易上火的、情绪容易不安、便秘、口生痱滋、眼睛红腫、咽喉腫痛、皮膚過敏

製作時間: 1小時以上

份量人數: 3-4人



食材

金蟲草花 1 兩 (30G)

鵪鶉 2 隻

椰棗 6 粒

薑片 3 片

青蔥 3 條

清水 2500 ML





作法:

1 ：

2 ：

沖洗金蟲草花，椰棗備用。

3 ：

鵪鶉、去細毛、去內臟、沖洗。 放入薑片，蔥在水中。 沸騰後，放鵪鶉汆水。

4 ：

放椰棗在 2500ML清水中，大火。

5 ：

沸騰後，放人鵪鶉、薑，轉中火。

6 ：

1小時10分後，放入金蟲草花，慢火。

7 ：

20分鐘後關火。留煲內一會兒。 完成

8 ：

