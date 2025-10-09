湯水食譜｜霸王花煲豬骨 清熱潤肺 一流選擇

近來很多人感到 : 口舌粗糙、喉嚨乾涸、心情煩燥、胃部灼熱。 飲這個湯水，可清熱潤肺，是最好不過。 功效： 滋補養顏、清熱潤肺，清暑解熱、清熱痰、肺燥咳、除積熱、止氣痛、理痰火、痰火核、除痰止咳、口乾舌燥、内火旺盛、痄腮 不適宜以下人士 : 孕婦、經期中的女性、寒濕痰咳、頭暈者、身體虛弱者

製作時間: 1小時以上

份量人數: 3-4人



食材

霸王花 75g

南杏 5g

豬腱肉 豬筒骨 519g

金絲蜜棗 1粒

陳皮 1/3 角

清水 1000毫升





廣告 廣告

作法:

1 ：

詳細步驟，材料介紹，請看: https://youtu.be/tQc__jgFZM4

2 ：

霸王花先沖洗3次，再浸泡15分鐘 (水不留)。

3 ：

豬腱肉、筒骨汆水，去除雜質

4 ：

加入南杏、金絲蜜棗在1000清水中。開大火

5 ：

10分鐘後，加入已汆水的豬腱肉、筒骨

6 ：

再20分鐘，加入陳皮 和已浸泡的霸王花。轉中小火。

7 ：

煲1小時完成

8 ：

參考影片: 1. 湯水篇｜曇花肉絲湯 月下美人 矜貴 清甜 清熱 https://youtu.be/Vf2LIBFc0no





- 食譜來源 : https://cook1cook.com/recipe/51755

- 發掘更多美食 : https://cook1cook.com