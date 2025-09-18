湯水食譜｜非洲海底椰鵪鶉湯 潤肺化痰又止咳

非洲海底椰 又稱 海椰子, 因為當時的人想像這個漂流於海上的核果，是來自於海底內的植物，成熟後脫落，在海面漂浮。 效用 : 清熱潤肺·、化痰止咳、滋陰補腎、清心安神、潤肺清燥、肺熱久咳、熱病後餘熱未清、虛煩不安、失眠多夢、潤肺止咳，治療肺熱久咳，痰中帶血以、勞熱咳血。美容養顏。 不大適宜人群: ( 海底椰是性温带補 ) 體内熱盛，熬夜，心火盛、易發脾氣、口乾舌燥、 大便清泄者、病毒性肝炎、脂肪肝、支氣管哮喘、 高血壓、腦血管、胰腺炎、糖尿病。

廣告 廣告

製作時間: 1小時以上

份量人數: 3-4人



食材

非洲海底椰片 30g

鵪鶉 2 隻

乾百合 3g

椰棗 2 粒

薑片 4 片

青蔥 4 - 5 條

清水 3 L





作法:

1 ：

詳細做法請查閱YouTube: https://youtu.be/nT5WVwXotJc

2 ：

洗椰棗，浸乾百合。 小心沖洗非洲海底椰片。

3 ：

洗鵪鶉，去內臟。 切薑片4 片、青蔥數條。放入冷水中，直至沸騰。 放鵪鶉汆水去腥味及血塊。

4 ：

汆水的鵪鶉再沖洗。

5 ：

放百合、椰棗、非洲海底椰片於3 L 清水中。轉大火。

6 ：

沸騰後，放入鵪鶉。轉中火 (可加入薑片去味)

7 ：

1.5小時後轉小火。

8 ：

30分鐘後完成。

9 ：

非洲海底椰的原產地在非洲塞舌爾。生長在陸地上，是當地獨有的棕櫚。 是世界上最大的堅果，分「公、乸」，雄花是公，形狀似男性生殖器，乸是果實，形狀似臀部。 在外貌上與椰子相似。 種子發芽要二至三年左右。25至40年才開花結果。 果實則需要7至10年後才會成熟。一般重約15至30公斤。 樹齡可達120年。樹高達30公尺，葉長約4-7公尺、寬約2-4公尺。 至今, 塞舌爾還有4000多株海底椰樹，有的高達30多米，樹齡已有千年。 塞舌爾政府正式宣佈海底椰子為國寶，劃為自然保護區，禁止採摘及嚴禁私運出國





- 食譜來源 : https://cook1cook.com/recipe/50724

- 發掘更多美食 : https://cook1cook.com